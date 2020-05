Atlético Nacional no pudo salvar el honor y también cayó en la eLiga

Flojo arranque para los equipos antioqueños en la eLiga Dimayor 2020, tras la derrota del Deportivo Independiente Medellín 1-5 frente a Patriotas, Atlético Nacional no pudo frente a La Equidad cayendo 3-5, en la segunda fecha del grupo B, la primera para el equipo verdolaga.

Nacional comenzó ganando rápidamente, pero no supo mantener la ventaja, cuando los ‘aseguradores’ dirigidos por Cristian Bonilla igualó el marcador antes de primer cuarto de hora del partido. Sin embargo, el conjunto capitalino logró estirar la ventaja a partir de un penal y expulsión de Christian Mafla.



En la segunda parte, La Equidad a través de Carlos Peralta, quien marcó cuatro de los cinco goles, logró ser el jugador más destacado de los conducidos por Bonilla. En cuanto al equipo de Jarlan, Yerson Candelo, quien jugó como delantero, anotó los tres goles verdolagas.



En la próxima fecha, Atlético Nacional enfrentará al Atlético Huila, mientras que La Equidad descansará.



Viejos conocidos



En la Selección Colombia sub 20, Jarlan Barrera y Cristian Bonilla se enfrentaron de manera virtual y aunque no recuerdan el resultado, destacaron el buen nivel que ambos tenían. “No recuerdo el marcador, pero en tiempos de concentración jugué mucho contra Cristian (Bonilla), es muy bueno y ahora lo está demostrando en este torneo”, señaló Jarlan.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

Twitter: @juanchoserran8