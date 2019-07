Tolima no arranca y Gamero le busca la vuelta: ¿falta de refuerzos?

La situación de Deportes Tolima no es favorable pese a que hasta ahora hayan pasado dos partidos de la presente Liga. El equipo de Alberto Gamero no defiende bien, no demuestra el poder ofensivo que mostró durante torneos anteriores y aunque todavía falta mucho, sus hinchas se preocupan por el pobre inicio del segundo semestre.



En los dos partidos que ha jugado Tolima hay una constante que se ha repetido y que termina permitiéndole a los rivales que lleguen al área rival y definan por más que sean pocas las opciones que creen: no hay poder ofensivo y las transiciones rápidas, a las que estaba acostumbrado el equipo ya no se dan con tanta facilidad.



En ese sentido habría que destacar la ausencia de Luis ‘Cariaco’ González, un jugador que fue clave para los dirigidos por Gamero y quien aportaba ese vértigo ofensivo que no ha mostrado el equipo pijao en estos dos partidos, algo que termina por exponer a Marco Pérez, quien se muestra como única alternativa ofensiva en ausencia de variantes y de jugadores que apoyen por los extremos, tarea que cumplía el venezolano ahora en Junior.



Pero además de González, otro de los que poco ha brillado en estos dos partidos es Alex Castro, cuya técnica apareció en partidos importantes pero frente a Junior y América no se le vio, no generó peligro en el arco rival y, mucho menos, sirvió como compañero para apoyar los ataques del vinotinto y oro.



Y aunque el esquema cambió entre un partido y otro, lo cierto es que ninguna de las dos alternativas ha funcionado, pues la conexión entre volantes y atacantes luce perdida, mientras que en defensa los problemas no pueden ser resueltos por el arquero Montero, quien poco ha podido hacer frente a los goles rivales.



Por lo tanto, más allá de que jugadores como Anderson Plata y Danovis Banguero puedan llegar a ser soluciones, lo cierto es que se espera mucho más de ellos, pues Tolima es un equipo que se acostumbró a pelear arriba a punta de esfuerzo, trabajo y un poderío ofensivo bastante interesante que hasta el momento no ha aparecido y que los hinchas extrañan.



De igual manera, Gamero, que conoce bien al grupo y al equipo, es un tipo experimentado, que sabe qué fichas mover según la necesidad y lo ha demostrado a lo largo de los años, por lo tanto habrá que darle un poco más de tiempo para comprobar si realmente el equipo falló en las variantes que llevó o simplemente fue cuestión de un mal inicio.