¿Mala gestión?: el flojo aporte de la Liga a la Selección Colombia

La Liga colombiana se ha puesto en discusión, la reciente convocatoria de Carlos Queiroz demuestra que los futbolistas del fútbol local no se han tenido en consideración. Luis Díaz, Camilo Vargas y Álvaro Montero son los únicos que están en esta lista.



¿La Liga local no está al nivel o no se le dio oportunidad a los futbolistas que juegan en el país?.

Carlos Queiroz entregó la lista oficial de la Selección Colombia para enfrentar la Copa América de Brasil. Dentro de los convocados destacan Duván Zapata, James Rodríguez, Falcao García y David Ospina.



Lo llamativo del caso es la ausencia de futbolistas de la Liga colombiana. Únicamente tres jugadores del rentado nacional harán parte de la Tricolor en el torneo internacional.



Dos de estos futbolistas son arqueros, lo que preocupa aún más la actualidad del fútbol colombiano. Luis Díaz es el único jugador de campo que estará en la Copa América.



Lo preocupante es si las cosas se están haciendo bien las cosas en Colombia. Millonarios, Nacional y América, los llamados a aportar más jugadores a la Selección no tienen representación en la Copa América.



El estatus de ser los más ganadores en Colombia no les ha dado los pergaminos para poner a sus jugadores en la Selección. Cabe resaltar que Junior, Tolima y Cali aportaron de a un jugador respectivamente.





Para analizar este tema, en Colombia los jugadores están saliendo muy jóvenes al exterior y en ocasiones esto resulta siendo negativo en algunas ocasiones. Hay más de 300 futbolistas del país en el exterior, de estos, un grupo selecto está en consideración del combinado nacional, lo que invita a revisar que se está haciendo mal al llegar al fútbol internacional.



¿Habrá falta de oportunidad en algunos casos?. Así mismo como salen jugadores, muchos otros se pierden en el camino, por esto, la gestión en los clubes debe revisarse para no perder talentos que aporten a futuro a sus clubes y sirvan de insumo a la Selección.



El recambio en los equipos no se hace presente en algunas ocasiones, el promedio de edad de varios equipos es alto y demuestra la falta de oportunidad para los elementos de la cantera.



Por último, un factor diciente de la realidad del fútbol colombiano es la vergüenza que protagonizaron los equipos del rentado nacional en los torneos internacionales. Esto sirve para caer en cuenta de que a nivel Sudamérica no vivimos el mejor año. De igual forma la liga local debe seguir mejorando en la gestión de sus piezas.