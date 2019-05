Un nuevo pretendiente en Selección: la liga mexicana tomó fuerza

La Liga de México empezó a tener más protagonismo y tomó mucha más fuerza para la Selección Colombia, pues cinco futbolistas que están en ese país fueron llamados para la Copa América 2019. A diferencia de años anteriores y otras ligas, como la de Argentina, los aztecas empezaron a sumar más oportunidades para ser convocados en la Tricolor.

No es sorpresa que en Colombia se prefería a los jugadores que estén en Argentina o, por su parte, Brasil. Para los futbolistas, salir a jugar al fútbol argentino eran un paso grandísimo, que significaba un ascenso y una posible convocatoria para estar en la Selección.



Ahora, para Copa América, no hay ningún futbolista de la Liga de Argentina que está en la Tricolor. Quintero, por lesión; Borré, Villa, Arboleda, Campuzano, entre otros, no fueron tenidos en cuenta por decisión técnica.



Por su parte, hay cinco jugadores que están en México y que fueron llamados para el torneo en Brasil. Edwin Cardona y Stefan Medina volvieron, William Tesillo y Roger Martínez dieron la gran sorpresa; mientras que Mateus Uribe se mantiene en el medio campo.



La gran temporada, que también tuvieron los que juegan en Argentina, significaron un llamado a la Selección Colombia para disputar la Copa América. Brasil, por su parte, llamó a un solo futbolista: Gustavo Cuéllar, con una impresionante temporada en Flamengo.