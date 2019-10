Nacional se prepara para la celebración del día del hincha Verdolaga

Como cada año, desde hace 14, Atlético Nacional le dedicará un partido para celebrar con sus hinchas y homenajear a un ídolo del equipo. Este 2019, los campeones de la Copa Libertadores en 1989, tendrán su reconocimiento a 30 años de esta conquista continental.



“Es la primera vez que Nacional elige un partido clase A para hacer el día del hincha, esperamos que nos acompañen para celebrar la clasificación entre los ocho y homenajear a nuestros campeones de la Libertadores del 89”, comentó el presidente de Nacional Juan David Pérez.



Previo a la fecha 15 contra el conjunto barranquillero, este domingo desde las 10 de la mañana comenzará la celebración con varias actividades para que toda la familia verdolaga disfrute un día especial. Entre los eventos que habrán en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, se destacan: muestra de arte urbano, torneo interbarras, feria de hinchas, museo ‘Orgullo Nacional’ con piezas históricas de aquella Copa del 89, partido del fútbol femenino, entre otras actividades.



El día del hincha finalizará con el partido entre Atlético Nacional y Junior desde las 4 de la tarde, se espera que en el entretiempo, todo el estadio les brinda homenaje a los jugadores históricos de 1989. El club ha hecho un gran esfuerzo por tratar de reunirlos, unos se encuentran en el exterior atendiendo diversos compromisos o radicados.

El día del hincha se celebra desde el año 2006, comenzando como una idea de mercadeo deportivo y pasó a ser una tradición. Los rivales que Nacional enfrentó en estas fechas fueron: 2006 vs Deportivo Pasto, 2007 vs Deportes Quindío, 2008 vs Deportivo Pereira, 2009 vs Real Cartagena, 2010 vs Cortuluá, 2011 vs Boyacá Chicó FC, 2012 vs La Equidad, 2013 vs Boyacá Chicó, 2014 vs Patriotas FC, 2015 vs Jaguares de Córdoba, 2016 vs Patriotas FC, 2017 vs Atlético Huila y 2018 vs La Equidad.



En cuanto a la boletería, para este partido los abonados podrán ingresar gratis a un niño hasta los 7 años, en occidental y oriental se permitirá el ingreso de niños caminantes, para la tribuna norte mayores de 5 años y sur mayores de 14 años de edad. Es necesario presentar el documento de identidad del menor al ingresar a la Unidad Deportiva.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín