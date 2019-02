‘Estoy tranquilo por el potencial que tiene mi equipo’: Paulo Autuori

Aunque se vieron mejorías en construcción de juego, Atlético Nacional no pasó del empate frente a La Equidad, quien terminó con un jugador de más en la cancha y por momentos lo sometió en su propia cancha. Más allá del resultado, el técnico Paulo Autuori valora la labor de sus jugadores, especialmente los juveniles, quienes adquirieron la responsabilidad y al final, el ‘verde’ terminó jugando con 5 canteranos.

“En líneas generales, los jóvenes estuvieron muy bien. Funcionaron bien tácticamente luego de la expulsión de Christian Mafla. En el fútbol competitivo hay jugadas que son contactos normales. Cuando hay faltas, se pierde la dinámica. Es mi sentimiento de lo que pasó en el juego”, comentó Autuori.



Sobre la salida en la etapa inicial de Hernán Barcos, por molestias físicas, el brasileño indicó que “Hernán (Barcos) es un jugador con mucha experiencia, con su experiencia él sintió un dolor y pidió el cambio. Creemos que no es nada grave, Barcos va a viajar y a jugar”.



En cuanto a la seguidilla de partidos, Autuori señaló que “no hemos contado con mucho trabajo. Jugamos el jueves, el viernes y el sábado trabajamos muy poco porque jugamos el domingo. Por eso hemos decidido guardar algunos jugadores, que descansen bien para afrontar el partido del jueves. En Neiva contra Atlético Huila utilizamos a Aldo (Ramírez) con (Andrés) Perea en el mediocampo, Pablo (Ceppelini) en el interior y nos funcionó. Ellos han tenido jugadas colectivas interesantes. Aunque Brayan (Rovira) y Sebastián (Gómez) son importantes”.



Además, “No podemos sufrir un gol como el que nos marcaron, sufrimos una desatención, normalmente no nos marcan de esa manera. Debemos tener foco en los partidos más allá de la salida de alguien como (Hernán) Barcos. Felicito al rival que hizo un buen partido, aprovecharon los cambios de orientación. Estoy tranquilo por el potencial que tiene mi equipo”.



Finalmente, el DT precisó que “mi trabajo es que los jugadores estén tranquilos, quiero que los jugadores sepan que mi responsabilidad es darle confianza para que puedan jugar. Todavía tenemos cinco jugadores que están en la Selección que comenzarán el lunes a entrenar. Me da tranquilidad que el equipo cuenta con jugadores que tienen mucha calidad”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín