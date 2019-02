Flojo balance para los jugadores de Colombia el fin de semana

Finaliza otro fin de semana de febrero en el 2019 y los jugadores de la Selección Colombia tuvieron su cuota de fútbol. Sin embargo, quedó un flojo balance en la delantera y atacantes, pues ningún futbolista logró anotar aunque su equipo ganara, por uno o varios goles. Este es el segundo 'finde' que se juega desde que Carlos Queiroz está al frente de la Tricolor.

Así les fue a los jugadores de la Selección Colombia el fin de semana:



Arqueros



David Ospina (Nápoles): el guardameta volvió a jugar con su equipo y no recibió gol, pero tampoco pudo ganar. 0-0 con Torino.

Álvaro Montero (Deportes Tolima): el portero no recibió gol y jugó todo el partido en el 2-0 sobre Envigado .



Camilo Vargas (Deportivo Cali): el guardameta no tuvo participación, pues su equipo juega el martes contra Unión Magdalena.



Defensas



Jeison Murillo (Barcelona): su equipo ganó 1-0 contra Valladolid y el defensa no jugó.

Dávinson Sánchez (Tottenham Hotspur): este fin de semana no hubo fecha en Premier League.



Yerry Mina (Everton): el jugador volvió a entrenar con el Everton y parece recuperado de su lesión.

Santiago Arias (Atlético de Madrid): el futbolista jugó los 90 minutos en la victoria 1-0 sobre Rayo Vallecano.



Cristian Borja González (Sporting de Lisboa): estuvo todo el partido, en el que su equipo ganó por 3-0 contra Braga.



Helibelton Palacios Zapata (Atlético Nacional): el jugador disputó los 90 minutos en el 1-1 contra La Equidad.



Déiver Machado (Atlético Nacional): el futbolista fue suplente en el 1-1 contra La Equidad.



Óscar Murillo (Pachuca): jugó todo el partido en el 1-1 contra Puebla.



Volantes



James Rodríguez (Bayern Múnich): el '10' sigue a prueba y no tuvo un buen partido, jugó 55 minutos en el 3-2 sobre Augsburgo.

Juan Guillermo Cuadrado (Juventus): está recuperándose de una lesión.



Mateus Uribe (América de México): el volante se recupera de una lesión.



Wílmar Barrios (Zenit): su equipo no tuvo participación el fin de semana.



Edwin Cardona (Pachuca): jugó todo el partido en el 1-1 contra Puebla.



Juan Fernando Quintero (River Plate): tuvo un buen partido en el 1-1 contra Banfield. Jugó todo el partido.



Delanteros



Falcao García (Mónaco): jugó 87 minutos en el 1-0 sobre Nantes.



Carlos Bacca (Villarreal): no marcó, pero realizó una maravillosa asistencia de 'taco' para el triunfo de su equipo. 3-0 sobre Sevilla.

Miguel Ángel Borja (Palmeiras): jugó todo el partido, pero no marcó en el 0-0 contra Ferroviária.

Sebastián Villa (Boca Juniors): fue suplente en el empate 1-1 contra Banfield. Alfaro, técnico de Boca, afirmó que él no está entre los planes por la idea de juego del DT.

Luis Fernando Muriel (Fiorentina): el delantero jugó todo el partido y su equipo goleó 1-4 al SPAL, pero no pudo anotar.



Duván Zapata (Atalanta): el 'Toro' y su equipo cortaron una buena racha y perdieron por 1-3 contra Milan.