Razones de Alfaro para la suplencia de Villa ¿Aguantará el colombiano?

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, dijo este viernes que el colombiano Sebastián Villa no juega porque no tiene lugar en el esquema táctico actual, negó que su ausencia se deba a motivos extradeportivos y aseguró que todavía lo tiene "en cuenta".

"Villa es un extremo, es muy difícil que pueda jugar de otra cosa. He intentado modificarle algunas cosas y lo meto en un terreno de confusión en su esencia. Hoy el equipo no juega con 4-3-3 con dos extremos por afuera", dijo Alfaro en rueda de prensa.

El delantero de 22 años, que estuvo entre los 11 que iniciaron los dos partidos de la final de la Copa Libertadores que Boca Juniors perdió ante River Plate, salió del equipo titular con la llegada de Alfaro al club.

Sin embargo, el entrenador negó haberle dicho al exjugador del Deportes Tolima colombiano que no iba a ser "tenido en cuenta". "Si yo tengo que decirle a un jugador que no va a ser tenido en cuenta o que no va a jugar, no se lo voy a comunicar con el libro de pases cerrado. Todos los que están ahora es porque yo quiero que estén", aseguró.

El entrenador reconoció el malestar que sintió cuando Villa llegó tarde a la pretemporada, pero dijo que eso no tuvo nada que ver con su salida del equipo titular. "Ya recibió su correctivo por llegar tarde a la pretemporada. Estoy seguro de que no llegará más tarde", explicó.