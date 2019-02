¿Cómo va la prueba?: James y un rendimiento irregular en los partidos

James Rodríguez sigue sin poder demostrar su buen juego en Bayern Múnich, con Niko Kovac. El entrenador del conjunto bávaro afirmó el 16 de enero, que el '10' entrará en un periodo de prueba para ver si 'merece' estar en el equipo. Recordemos que, Bayern, tiene hasta mitad de año para decidir si hace efectiva la opción de compra que tiene con el Real Madrid, por el volante colombiano.

El cafetero jugó seis partidos desde que Kovac dio las declaraciones, pero solamente en dos, uno por Copa, pudo sobresalir y demostrar el buen juego que tanto lo ha caracterizado en el fútbol internacional y en la Selección Colombia.



El primer encuentro fue contra Hoffenheim, el colombiano entró al minuto 78 y, posiblemente por el poco tiempo, no logró tener gran participación en el club bávaro. Bayern ganó 3-1.



Luego, llegó el partido contra el Stuttgart, en el que también ingresó a la segunda mitad, minuto 74, y no pudo sobresalir en el juego. 4-1 a favor del equipo de Kovac.



El tercer encuentro de James pudo ser su revancha, pues inició de titular. Sin embargo, salió al minuto 77 contra el Bayer Leverkusen y jugó un regular encuentro, en el que erró una opción de gol de cabeza. Su equipo perdió ese día por 3-1.



Por fin, luego del mal inicio, llegó un buen juego para el '10'. Por Copa de Alemania, Bayern derrotó en tiempo suplementario al Hertha. James jugó 119 minutos y empezó a mostrar buenas condiciones en el campo.



Y pareció que ese fue un impulso de motivación, tanto para él como para Kovac, que dio una declaración en la que afirmó, "Siempre he dicho que James Rodríguez que es un futbolista extraordinariamente bueno" y elogió el encuentro anterior. Contra Schalke 04, el volante de la Selección Colombia también volvió a tener un muy buen partido, pues puso una asistencia y su equipo fue vencedor por 3-1.



Finalmente, está el encuentro disputado este viernes. Bayern Múnich ganó por 3-2 contra Augsburgo. Sin ser un mal partido, James fue sustituido al minuto 55 y, sin embargo, el futbolista no brilló y fue muy irregular en el juego.



¿Estará futbolísticamente para disputar el duro partido contra Liverpool, por Champions League? El '10' viene con un bajo rendimiento, pero los últimos partidos como titular pueden significar que Kovac lo está poniendo a punto para el encuentro. Además, Thomas Müller no puede jugar por sanción, lo que le daría vía libre a James.