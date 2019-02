¿Le alcanza para la Champions? Poco de James en triunfo del Bayern

James Rodríguez fue titular por tercer partido consecutivo y disputó 56 minutos en el triunfo de Bayern sobre Augsburgo, por la Liga de Alemania. El colombiano no estuvo tan preciso como en otros juegos y no influyó en los goles de su equipo, que venció 2-3.



El volante colombiano jugó en el centro del campo junto a Thiago Alcantara y Leon Goretzka, pero poco pudo aportar en ofensiva. Algunos buenos pases cosechó el volante colombiano, pero el tempranero gol de Augsburgo obligó a su equipo a jugar con el reloj en su contra.



Al minuto 1, un autogol de Goretzka le dio la ventaja al equipo bávaro, que tuvo que remar durante varios minutos para buscar el empate, que por fin llegó a los 17 minutos por medio de Coman.



Aunque Augsburgo no llegaba tanto, a los 23 minutos logró el tanto que una vez más lo puso arriba en el marcador. La floja defensa del Bayern una vez más sufría.



Poco hizo James en el campo y aunque corrió por diferentes sectores del terreno, no logró meter sus milimétricos pases para habilitar a sus compañeros de ataque. Sin embargo, a un minuto del final del partido, apareció Coman una vez más para empatar el juego e ir a las duchas con la tranquilidad del 2-2.



El atacante francés era el hombre del juego y a los 8 minutos del complemento le dio una asistencia para que David Alaba pusiera a ganar al Bayern 3-2. Sin embargo, a los 11, James dejó el terreno de juego y su lugar lo tomó Thomas Muller.



Los minutos pasaron y Bayern se quedó con el triunfo, aunque no logró imponerse al Augsburgo con superioridad. Sin embargo, la duda está en si James estará en la titular contra el Liverpool, duelo de Champions que se jugará el martes.