Nápoles no pasó del empate en la vuelta al arco de David Ospina

Nápoles recibió a Torino en el estadio San Paolo por la jornada 24 de la Serie A Tim. En un duelo difícil por la resistencia del equipo de Turín, los napolitanos no pasaron del 0-0 como locales. El partido contó con la presencia del colombiano David Ospina.

En un primer tiempo manejado en su totalidad por Nápoles, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti no encontró las vías para llegar al fondo de la red. Con el empuje y el buen manejo de Allan en la zona de volantes, se dio una recuperación rápida de la pelota, factor que permitió superar ampliamente al Torino.



Lorenzo Insigne tuvo una oportunidad clara al minuto 20 ante Salvatore Sirigu quien logro atajar la definición al primer palo. Arkadiusz Milik tuvo la ocasión más importante al minuto 32 en un centro templado de José Callejón, el que no pudo conectar de pierna derecha.



Por su parte el equipo de Turín se vio superado en cada tramo del primer tiempo, su arquero Salvatore Sirigu fue el principal responsable de mantener el arco en cero, su actuación fue sensacional.



El tiempo complementario, marcó como tendencia el dominio absoluto de Nápoles, el equipo del arquero David Ospina generó mucho fútbol, pero un inspirado Sirigu le negaron la victoria al equipo napolitano.



Insigne, Mertens, Milik y Callejón, no descifraron la resistencia de la defensa de Torino, en la que muchas veces su arquero selló su arco y no dejó entrar nada. El partido no le dio el gusto a los aficionados de celebrar, a pesar de ser un partido intenso por parte del equipo local. Simplemente el equipo dirigido por Carlo Ancelotti no tuvo su noche en temas de definición.



A destacar del encuentro fue la vuelta de David Ospina al arco, luego de mucha polémica por el tema de su contrato, la aparición de Alex Meret y la preferencia de su técnico por el portero italiano. Por el momento, es importante la vuelta del colombiano, en la que se espera pueda tener más oportunidades en cancha.