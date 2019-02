Icardi acompañó al Inter, pero los hinchas no lo recibieron bien

Inter y Sampdoria se enfrentaron en una nueva fecha de la Liga de Italia y Mauro Icardi continúa fuera de la alineación titular del equipo e incluso vio el juego desde la tribuna.

Junto a su pareja, Wanda Nara, el delantero argentino acompañó a sus compañeros luego de una semana difícil para él. Al jugador le retiraron la capitanía y se especula que su esposa y representante estaría haciendo todo los posible por no renovar su contrato con los neroazurri.

Pero su presencia en las tribunas no fue bien recibida por algunas aficionados. De hecho, los ultras del Inter hicieron rotar un panfleto por diferentes sectores del campo para referirse al honor de su equipo, en una clara alusión al presente del jugador.

. Foto: Archivo particular

"Fuera mercenarios del Inter", así es como titulan este texto en el que recuerdan el honor que significa jugar en un equipo histórico de Italia y que, aunque no tiene su mejor presente, sigue contando con una hinchada especial.

En el mismo recordaron a que "muchos jugadores tuvieron la fortuna de vestir nuestra camiseta (…) Algunos han perdurado en el tiempo, otros simplemente se han comportado con profesionalidad. Es por eso que no nos olvidamos de Walter Zenga, Nicola Berti (…) Ivan Zamorano, Cruz, Simeone, Materazzi, Samuel Eto'o (…) No todos fueron campeones, no todos fueron santos, pero ciertamente todos fueron hombres".