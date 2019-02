Hernán Barcos no se baja del avión de Nacional para Copa Libertadores

Sobre el minuto 44 y tras una jugada ofensiva, Hernán Barcos de buen partido con Atlético Nacional, sufrió una molestia en la cara posterior de su muslo izquierdo que le hizo pedir el cambio, prendiendo las alarmas en los verdolagas que hasta ese momento iban derrotando a La Equidad 1-0. Barcos salió y al final los verdes empataron 1-1 con los aseguradores.



El atacante argentino fue examinado por los médicos del club, quienes no encontraron una lesión grave que no le permitiera viajar con el plantel a Paraguay, donde el próximo jueves enfrentará a Libertad por un lugar en la fase de grupos en la Copa Libertadores 2019.



El médico Hernán Luna comentó que “Hernán Barcos sufrió una contractura muscular leve, aunque no es una lesión considerable, creemos que le va a alcanzar para el partido del jueves. El tiempo de recuperación de estas molestias es de 24 a 48 horas, a veces 72, pero es un cuadro clínico que evoluciona rápidamente”.



Además, “estas contracturas se dan por un mal movimiento del jugador, no por alguna fatiga o cansancio muscular. Cuando pidió el cambio le preguntamos por el dolor, él está tranquilo, como nosotros”, remarcó.



Por su parte, el delantero argentino expresó que “voy a viajar con el grupo, es una contractura no más. Estamos viendo como evolucionamos esta noche, pero no creo que sea nada grave. Sufrí un malestar, como una bola tipo contractura que no podía correr ni hacer nada. Cuando salgo de la cancha. Yo para salir es porque no pueda jugar bien o no podía aportar al cien por ciento, decidí que era lo mejor para mí y para el grupo”.



Sobre las 7 de mañana de este lunes, Atlético Nacional viajará a Paraguay para preparar su partido contra Libertad por la ida de la tercera fase en la Copa Libertadores. Encuentro a disputarse el próximo jueves, desde las 7:30 p.m.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín