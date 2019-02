Estos son los partidos recomendados en la agenda semanal de FUTBOLRED

Esta semana continúan los juegos de octavos de final de la Champions League. Liverpool vs. Bayern Múnich, Atlético de Madrid vs. Juventus y Lyon vs. Barcelona, son los juegos más llamativos. Además, se definen los clasificados en la ronda de dieciseisavos de final de la Europa League.



En la Copa Libertadores, Atlético Nacional jugará en la fase 3, los primeros 90 minutos contra el Libertad paraguayo, para tratar de acceder a ronda de grupos. Mientras que en la Copa Suramericana, Once Caldas define su clasificación en su casa, también contra un equipo guaraní.



Estos son los 59 partidos recomendados para que usted disfrute y esté pendiente de sus equipos favoritos.

Lunes, 18 de febrero

2:30 p.m.: Chelsea vs. Manchester United (Liga de Inglaterra).



2:30 p.m.: Roma vs. Bologna (Liga de Italia).



2:30 p.m.: Núremberg vs. Borussia Dortmund (Liga de Alemania).



3:00 p.m.: Huesca vs. Athletic Bilbao (Liga de España).



5:00 p.m.: Argentinos Juniors vs. Estudiantes (Liga de Argentina).



7:10 p.m.: Racing vs. Godoy Cruz (Liga de Argentina).



Martes, 19 de febrero

3:00 p.m.: Liverpool vs. Bayern Múnich (Champions League -octavos de final, ida-).



3:00 p.m.: Lyon vs. Barcelona (Champions League -octavos de final, ida-).



7:30 p.m.: Chapecoense vs. Unión La Calera (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: Melgar vs. Caracas FC (Copa Libertadores -Fase 3, ida-).



7:30 p.m.: Cali vs. Unión Magdalena (Liga de Colombia).



Miércoles, 20 de febrero

12:00 M.: Sevilla vs. Lazio (Liga de Europa -dieciseisavos de final, vuelta-).



1:00 p.m.: Bordeaux vs. Guingamp (Liga de Francia).



2:00 p.m.: Tigres vs. Universitario Popayán (Torneo de Ascenso de Colombia).



2:45 p.m.: Rangers vs. Kilmarnock (Copa de Escocia).



3:00 p.m.: Atlético de Madrid vs. Juventus (Champions League -octavos de final, ida-).



3:00 p.m.: Schalke 04 vs. Manchester City (Champions League -octavos de final, ida-).



3:00 p.m.: Paris Saint Germain vs. Montpellier (Liga de Francia).



5:15 p.m.: Talleres de Córdoba vs. Palestino (Copa Libertadores -Fase 3, ida-).



6:00 p.m.: Pereira vs. Orsomarso (Torneo de Ascenso de Colombia).



7:00 p.m.: Boca Juniors vs. Atlético Tucumán (Liga de Argentina).



7:30 p.m.: Defensor Sporting vs. Atlético Mineiro (Copa Libertadores -Fase 3, ida-).



7:30 p.m.: Defensa y Justicia vs. Botafogo (Copa Suramericana).



Jueves, 21 de febrero

2:30 p.m.: Fortaleza vs. Bogotá FC (Torneo de Ascenso de Colombia).



3:00 p.m.: Llaneros vs. Boyacá Chicó (Torneo de Ascenso de Colombia).



3:00 p.m.: Barranquilla FC vs. Cortuluá (Torneo de Ascenso de Colombia).



3:00 p.m.: Atlético vs. Real Cartagena (Torneo de Ascenso de Colombia).



3:00 p.m.: Valledupar vs. Real San Andrés (Torneo de Ascenso de Colombia).



7:30 p.m.: Quindío vs. Leones (Torneo de Ascenso de Colombia).



12:55 p.m.: Arsenal vs. BATE Borisov (Liga de Europa -dieciseisavos de final, vuelta-).



12:55 p.m.: Dinamo Zagreb vs. Viktoria Pilzen (Liga de Europa -dieciseisavos de final, vuelta-).



12:55 p.m.: Eintracht Frankfurt vs. Shakhtar Donetsk (Liga de Europa -dieciseisavos de final, vuelta-).



12:55 p.m.: Nápoles vs. FC Zúrich (Liga de Europa -dieciseisavos de final, vuelta-).



12:55 p.m.: Salzburgo vs. Brujas (Liga de Europa -dieciseisavos de final, vuelta-).



12:55 p.m.: Valencia vs. Celtic (Liga de Europa -dieciseisavos de final, vuelta-).



12:55 p.m.: Villarreal vs. Sporting Lisboa (Liga de Europa -dieciseisavos de final, vuelta-).



12:55 p.m.: Zenit St. Petersburgo vs. Fenerbahce (Liga de Europa -dieciseisavos de final, vuelta-).



3:00 p.m.: Bayer Leverkusen vs. FC Krasnodar (Liga de Europa -dieciseisavos de final, vuelta-).



3:00 p.m.: Benfica vs. Galatasaray (Liga de Europa -dieciseisavos de final, vuelta-).



3:00 p.m.: Chelsea vs. Malmo (Liga de Europa -dieciseisavos de final, vuelta-).



3:00 p.m.: Dinamo Kiev vs. Olympiacos (Liga de Europa -dieciseisavos de final, vuelta-).



3:00 p.m.: Genk vs. Slavia Praga (Liga de Europa -dieciseisavos de final, vuelta-).



3:00 p.m.: Inter vs. Rapid Viena (Liga de Europa -dieciseisavos de final, vuelta-).



3:00 p.m.: Real Betis vs. Rennes (Liga de Europa -dieciseisavos de final, vuelta-).



5:15 p.m.: Liverpool vs. Bahía (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: Libertad vs. Atlético Nacional (Copa Libertadores -Fase 3, ida-).



7:30 p.m.: Once Caldas vs. Deportivo Santaní (Copa Suramericana).



Viernes, 22 de febrero

1:00 p.m.: Dijon vs. Saint-Etienne (Liga de Francia).



2:30 p.m.: Milan vs. Empoli (Liga de Italia).



2:30 p.m.: Werder Bremen vs. Stuttgart (Liga de Alemania).



2:45 p.m.: Cardiff City vs. Watford (Liga de Inglaterra).



2:45 p.m.: West Ham United vs. Fulham (Liga de Inglaterra).



2:45 p.m.: Estrasburgo vs. Lille (Liga de Francia).



3:00 p.m.: Espanyol vs. Huesca (Liga de España).



7:10 p.m.: Lanús vs. Rosario Central (Liga de Argentina).



7:10 p.m.: Colón vs. Banfield (Liga de Argentina).



7:45 p.m.: Huila vs. Pasto (Liga de Colombia).



10:00 p.m.: Atlas vs. Tigres (Liga de México).



10:00 p.m.: Veracruz vs. Cruz Azul (Liga de México).