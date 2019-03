'Si nos descuidábamos, nos pasaba por encima': Bedoya sobre América

Independiente Santa Fe empató sin goles contra América de Cali en el Pascual Guerrero, por la fecha 7 de la Liga I-2019. El conjunto cardenal se convirtió en el único equipo del torneo que no ha podido cosechar un triunfo. Gerardo Bedoya, entrenador cardenal, se refirió al juego que tuvo su equipo, mostrando tranquilidad por el fútbol que mostró el cuadro capitalino en Cali.

"Tratamos de equiparar o igualar a América en ímpetu, porque es un equipo del que uno no puede descuidarse en la parte de dinámica, porque nos pasaría por encima", comentó el DT.



Por otro lado, Bedoya habló sobre el goleador que tiene el conjunto escarlata, que viene de una gran racha en este 2019, pero que no pudo anotarle al equipo bogotano.



"Aristeguieta es un gran jugador y tenía que sacarlo del área, tiene un gran juego aéreo y no lo podía tener cerca, quise también clausurar los costados para que constantemente no me tiraran centros", dijo.



El entrenador también se refirió al tema del fútbol que busca en Santa Fe, ya que quiere un equipo que presione y que mantengan el balón, aspecto que busca recuperar.



"América nos sostenía el balón, cuando nosotros recuperamos, hacemos presión y luego perdemos el balón rápido, eso nos hace retroceder y por momentos jugamos de la mitad de cancha hacia atrás, quería hacer un planteamiento en terreno de ellos y por instantes se dio", comentó Bedoya.



Finalmente, habló sobre la mala definición que tiene el conjunto cardenal, pues contra América tuvo llegadas importantes frente al arco de Bejarano, pero que tanto Carmelo Valencia, como Arley Rodríguez, no supieron definir y el pórtico quedó en cero.



"Puede ser que nos faltó un poco de tranquilidad, a eso le estamos apostando, aquí hay jugadores que han hecho goles en otros equipos, pero necesito recuperarles esa confianza y tranquilidad, que se vuelvan finos, faltó que hubiéramos culminado mejor", finalizó.