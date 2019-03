‘La falta de eficacia nos ha impedido seguir adelante’: Paulo Autuori

El conjunto verdolaga mostró una mejor cara contra Libertad, pero al final, los penales le truncaron la posibilidad de llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Al final del partido, el técnico Paulo Autuori analizó esta eliminación y proyectó lo que quiere en el equipo para encarar la Liga, el único objetivo que tendrá este semestre.



“A mí no me gusta utilizar la palabra frustración. Mientras uno esté vivo y con salud se puede hacer lo que sea, no hay nada para reprocharles a los jugadores. En ambos partidos superamos al rival, generamos opciones, en este partido quedé más tranquilo con respecto al de Asunción, cuando terminamos el partido allá, dije que los goles que perdimos en ese partido, eran determinantes para la serie. Había que marcar, es importante cuando uno juega de visitante”, remarcó Autuori.



Sobre el trámite del partido, el DT indicó que “el equipo jugó buen fútbol, tuvo opciones para ganar el partido. Hablé con los jugadores por el trabajo que hicieron. Tenemos buen equipo y fútbol para lo que viene, no me puedo lamentar porque la justicia en el fútbol se refleja en el marcador. La falta de eficacia nos ha impedido seguir adelante”.



Además, “en el fútbol no se juega con estado físico, se juega con presencia. Hernán Barcos tenía la experiencia para dejar a los rivales preocupados. Jugó bien y definió de gran forma su penal, una cosa es cómo comienza el partido y otra cómo se está jugando”.



En cuanto a la falta de ritmo en la etapa complementaria respecto al primer tiempo, Autuori expresó que “en el segundo tiempo estábamos preocupados para marcar más goles. Intentamos por las bandas y a medida que avanzaba el tiempo se alterara el equilibrio emocional. Con la entrada de Aldo (Ramírez) y Juan Pablo (Ramírez) mostramos un poco más de lo que se vio en el primer tiempo. Nos faltó eficacia y por eso quedamos eliminados”.



“El desgaste es normal para la falta de claridad. Fuimos sólidos y no sufrimos en ambos partidos, la temporización de juego nuestra fue muy buena, quizás tuvimos errores de pases, el rival tuvo una idea de defender y lo hicieron bien. Entiendo que haya un análisis con base al resultado, pero también hay que saber que estamos en un proceso y lo estamos construyendo, comparado a los partidos anteriores”, agregó.



Finalmente, habló sobre la falta de gol y lo que viene en la Liga. “Hay que tener la pelota para ser efectivo, hemos hecho las cosas bien, pero nos falta resolver mejor. No quiero que me comparen con otros técnicos, vivimos momentos distintos, contextos distintos, no sé qué ha pasado antes, pero a mí me gusta que el equipo salga bien de atrás. Llevamos dos meses de trabajo y el equipo va construyendo en movimientos y en sistemas de juego para marcar diferencia. Vamos a llegar a eso, en poco tiempo estamos haciendo cosas que me gustan. Sabía que íbamos a ganar este partido, lo que no sabía es si nos iba a faltar más goles, había que evitar los penales para no sufrir tanto”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín