Las razones de Nacional para no negociar con Palmeiras por Muñoz

Palmeiras quiere a Daniel Muñoz, uno de los mejores jugadores de Nacional y del fútbol colombiano, pero su salida no será nada fácil.



Así lo manifestó Juan David Pérez, presidente del verde antioqueño, en diálogo con ‘Zona Libre de Humo’.

“Ahí no hay nada”, dijo tajantemente el directivo, a la vez que añadió “aquí dicen que al perro no lo capan dos veces”.



Y es que la experiencia de Nacional negociando con el verdao no es buena. En 2016 les vendieron a Miguel Ángel Borja, pero el año pasado fueron a una disputa que ahora está en la Fifa.

“Es una situación que viene desde el segundo semestre del año pasado. Se dio un vencimiento de una suma adicional por el traspaso de Borja. Se requirió su cobro por parte de Nacional masomenos en agosto y ante la negativa de pago nosotros acudimos a instancia Fifa”, dijo el presidente del verde.



Así las cosas, una negociación entre Nacional y Palmeiras parece difícil por esta deuda, pues no sería lógico venderle a un club que tiene una deuda.