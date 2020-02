Lo buscan desde México: Juan Carlos Osorio respondió sobre los rumores

Con el buen presente de Atlético Nacional en la Liga y en la Copa Suramericana, los reflectores se posan en sus jugadores y cuerpo técnico, así como los rumores aumentan para irse del equipo, así vayan unas cuantas fechas de competencia. Este es el caso de Chivas de Guadalajara, equipo que no pasa un buen momento en la Liga mexicana y que habría sondeado a Juan Carlos Osorio para asumir el comando técnico.



Sin embargo, el entrenador se refirió al tema, reforzando el compromiso que tiene con el equipo ‘verdolaga’ y la consolidación que busca con sus dirigidos para lograr títulos, un camino que ya recorrió el risaraldense y que busca repetirlo.



“Personalmente valoro enormemente y agradezco la gran oportunidad que tuvimos de trabajar en México. Respeto mucho a los clubes, a su Liga. Está claro que ahora tengo un compromiso muy grande con mis jugadores y nuestro proyecto. Yo voy a dar el 100% por Nacional, quiero obtener grandes títulos por el compromiso que tengo con nuestro equipo, con los jugadores, con la hinchada y con nuestras familias", aclaró el estratega, poniéndole fin a especulaciones de su posible salida.



Sobre lo que busca conformar con sus dirigidos, el DT explicó que “del torneo estamos conformando un equipo, no un once. Los que jugaron en Tunja, solo tengo palabras de elogio, con el gran desempeño que tuvieron, si siguen jugando de esa manera, podrá ganarle a cualquier equipo. Estamos jugando de la misma manera independientemente quién juegue. Con respecto al partido contra Huracán y el de Chicó, hubo muchos cambios. Queremos que Nacional juegue diferente, no sabemos si es la mejor o la peor opción”.



El timonel habló sobre Juan Pablo Ramírez, quien sigue entrenando con Nacional, club donde tiene contrato hasta junio de 2022 y en el que aún no han llegado ofertas contundentes para darle salida. “Yo prefiero hablar de los que están, pero para no eludir al tema, Juan Pablo (Ramírez) tiene grandes condiciones, lo que pienso se lo dije a él. Es un jugador de Nacional y en la medida que lo sea, hay que tratarlo como tal, esperar que por decisión propia del jugador haya un alineamiento a los parámetros, directrices y normas de comportamiento que se deben someter todos sin excepción”.



Volviendo al trabajo del equipo, el estratega remarcó que “siempre hemos manifestado nuestro interés principal por el entrenamiento y el día a día. A través del entrenamiento y la competencia (no hay nada como la competencia, por eso asumimos los riesgos con las rotaciones y en darle oportunidad a todos los jugadores) le da las herramientas necesarias a cada uno de los jugadores para contribuir con el equipo y consolidarse. Hemos sido unos defensores del descubrimiento guiado, todo se entrena a través del juego. En la medida que tengamos más sesiones de trabajo y más competencia, van a surgir y se van a potenciar más jugadores”.



Finalmente, expresó cómo ha venido mejorando hombres como Gustavo Torres y Baldomero Perlaza, quienes cambiaron las críticas por elogios. “En la medida que se le trate al ser humano sin limitaciones, se descubrirá el verdadero potencial, estamos construyendo un equipo que merece ganar. Este semestre tenemos jugadores muy potentes de manera atlética, estamos buscando jugadores que puedan mostrar su talento y se destaquen, si logramos eso y podemos conseguir títulos, estaremos andando por un buen camino”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín