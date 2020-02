Todo un fan: gran admiración de Alfredo Arias por Juan Carlos Osorio

Uno de los más partidos más interesantes de la quinta fecha de la Liga I-2020 se jugará este sábado (8:15 p.m.) entre Nacional y Deportivo Cali. Por los lados del cuadro ‘azucarero’ no se quiere dejar nada al azar para ir a buscar un buen resultado, porque aparte de reconocer la calidad del plantel verdolaga, el técnico Alfredo Arias reconoció su admiración por su homólogo en el banquillo de los antioqueños.

“Voy a confesar que soy un admirador hace mucho tiempo de ese técnico al que le gusta sorprender, no he tenido el gusto de conocerlo personalmente, pero el día que lo haga le voy a expresar esto mismo que estoy diciendo. Respeto muchísimo la inteligencia y más cuando se hace con respeto y con mucha dignidad; Juan Carlos Osorio, para mí, es quizás uno de los mejores técnicos de América. El equipo es fiel reflejo de su técnico, en este caso porque ya ha trabajado muchos años allí, ahora vuelve y tiene una espalda muy ancha, sabe lo que quiere hacer y puede rotar, es un equipo muy peligroso, ofensivamente de los más peligrosos de la Liga, que maneja el fútbol posición a la perfección, que te llega en cinco y seis carriles, que no te dejan atacar, si va perdiendo 3-0 o va perdiendo 3-0 mantiene la misma idea, y qué bueno después de haber mostrado estas fortalezas, me guardaré las debilidades a ver si las podemos aprovechar", dijo.



Arias, quien ha venido a implementar un discurso sencillo, muy de la mano de su estilo, agregó que “el presente es lo único que vale en la vida, el pasado ya fue y el futuro es algo que no sabemos. Nuestro presente es Nacional, entrenamos bien, este equipo necesita humildad, que todo lo que consiga será fruto del esfuerzo de todos". Alfredo Arias.



En cuanto a su gusto por el fútbol bien jugado, señaló: “Soy orgullosamente uruguayo, pero declaro que tengo un gusto diferente por el juego y quizá no coincide con lo que hacen en mi país, creo que podemos jugar mejor"



Una buena noticia para el plantel fue el retorno a entrenamientos de un jugador en el que están cifradas las esperanzas de gol, por lo que el entrenador charrúa anotó que “Ángelo Rodríguez está integrado desde ayer con los compañeros, está con cuidado, yo lo tengo que ver 100 % liberado de eso para ver si lo puedo tener en este partido”.



Otro jugador que se sumó a la disciplina del Cali fue el volante Andrés Felipe Balanta, luego de participar con la Selección Colombia Sub 23 en el Preolímpico. Con la ausencia de Juan Daniel Roa, a quien todavía le falta una jornada de sanción), es muy probable que Balanta sea el acompañante de Andrés Colorado en la dupla de contención.



