Las cuentas que no quiere Millonarios: así puede quedar eliminado

Millonarios puede quedar eliminado al final de la jornada. Luego de la durísima derrota contra Santa Fe por 2-4, el embajador quedó penando en la tabla de posiciones y ahora deberá esperar el final de la fecha para ver cuál es su posición en la tabla para la última fecha.

Este miércoles, Millonarios quedó en la décima casilla con 27 unidades con -3 en la diferencia de gol, pero podría seguir bajando en esta fecha 19. (Revise acá la tabla completa)

No obstante, también hay una luz para Millonarios, aunque también depende de otros partidos que esta luz se mantenga encendida.

Así continúa en la pelea

Los partidos cruciales para que Millonarios siga con vida serán: Alianza Petrolera vs. Junior (5:30 p.m.) Cali vs. Once Caldas (6:30 p.m.), Tolima vs. Patriotas (8:30 p.m.), y el viernes que jugará Cúcuta vs. América (7:30 p.m.)

En Alianza Petrolera vs. Junior, lo mejor sería que ganen los barranquilleros, pues los petroleros se quedarían con 30 unidades y le darían opción a Millonarios de alcanzarlos, aunque su diferencia de gol actual es de +3 y ayudaría una goleada.

Situación similar sucede en el juego entre Cali vs. Once Caldas, en el que le harán fuerza a los manizaleños y así los azucareros se quedarían en 30 puntos, aunque ellos tiene una diferencia de +8 y sería difícil pelear por una posición en la diferencia de gol.

No obstante, el juego más importante para Millonarios será el de Tolima vs. Patriotas. Un triunfo de los boyacenses dejaría a los pijaos con 28 unidades y la posibilidad de que el azul los alcance en la tabla de posiciones en la última fecha. El empate también le favorece al azul, pero en menor medida, pues igual Tolima quedaría con dos puntos más.

La misma situación sucede con Cúcuta, que debería perder con América, aunque esto los afectaría en la reclasificación, pues el escarlata quedaría a un solo punto para alcanzarlo.

En síntesis: le sirve que ganen Junior, Once Caldas, Patriotas y un empate en Cúcuta-América. Si lo hace solamente uno de estos equipos igual podría seguir con posibilidades.

Pinto se mostró decepcionado por los goles que sufrió en el clásico. Foto: Héctor Fabio Zamora/EL TIEMPO

Así queda eliminado

Para que Millonarios quede eliminado hay que estar pendiente de los mismos partidos: Alianza Petrolera vs. Junior (5:30 p.m.) Cali vs. Once Caldas (6:30 p.m.), Tolima vs. Patriotas (8:30 p.m.) y el viernes que jugará Cúcuta vs. América (7:30 p.m.)

Si Alianza Petrolera empata hará 31 puntos y ya será inalcanzable para Millonarios, mucho más si gana, pues hará 33.

La misma situación sucede con Cali, pues si empata también llegará a 31 puntos y Millonarios no lo podría alcanzar en la última fecha.

Una victoria de Tolima también complicaría sus aspiraciones, pues los pijaos sumarían 31 puntos y Millonarios no podría alcanzarlos.

Cúcuta también entra en el juego con más protagonismo, pues una victoria el viernes eliminaría a Millonarios automáticamente, pues también haría 31 unidades.

En síntesis: si ganan Cali, Alianza Petrolera, Tolima y Cúcuta, Millonarios quedará eliminado. Si Cali y Alianza empatan en sus respectivos partidos y hay victoria de Tolima y Cúcuta también quedará eliminado.