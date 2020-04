Jugadores de Once Caldas protestan: denuncian presiones y mentiras

Tal como se esperaba, los jugadores del Once Caldas hablaron de la decisión del club de suspender al menos 11 contratos laborales como medida para contrarrestar la crisis económica, derivada del coronavirus covid-19.

Y lo hicieron en el tono más enérgico, denunciando mentiras, presiones indebidas y oídos sordos de los directivos, entre muchas otras cosas.

En un comunicado difundido por al asociación de jugadores, Acolfutpro, dijeron que "Siempre hemos estado en disposición de llegar a acuerdos que beneficien a todas las partes", que "la única propuesta que se nos planteó fue la rebaja salarial de nuestros ingresos sin remuneración futura", lo que según ellos no tiene en consideración que ellos asumen obligaciones con base en sus salarios.



Dicen los hombres del equipo de Manizales que ellos ofrecieron "rebajarse el salario un 50 por ciento de nuestro salario los meses de marzo y abril y el otro 50 pro ciento diferirlo en cuotas iguales definidas por el club", además de mantener el 100 por ciento del pago de los empleados con salario inferior a 3 millones de pesos del mes, pero que no los escucharon y les dijeron que era tarde porque ya el Gobierno tenía la información de la decisión final, que según ellos está contra la Ley.



Pero tal vez lo más complejo de su denuncia es que, tal como afirman, los directivos del club blanco dicen mentiras, pues no hay 11 jugadores sin acuerdo, pues toda la plantilla está de acuerdo en no permitir rebajas salariales sin acuerdos previos: "Tampoco es cierto que solamente con 11 futbolistas no se haya llegado a un acuerdo puesto que todos los integrantes del plante profesional estamos de acuerdo con las propuestas presentadas a la administración y no hemos llegado a un acuerdo total o parcial a pesar de las amenazas de cancelación de contrato, suspensión y demás estrategias usadas para coaccionar una decisión".



El plantel, molesto además por filtraciones a periodistas y anuncios extraoficiales para hacerlos quedar mal, le pide al máximo accionista, Tulio Castrillón, que hable directamente con ellos para llegar a un acuerdo a través del diálogo.