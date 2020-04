El duro cruce del capitán de Once Caldas con César Augusto Londoño

La situación económica en los clubes colombianos se torna cada vez más preocupante a causa de la suspensión que generó la pandemia del coronavirus en el país. Y como esto va para largo, pues más complicaciones pueden venir para mantener los salarios, pagar otras responsabilidades y evitar que el desangre sea aún mayor.



Si bien hay equipos que, de a poco y con negociaciones entre partes, van encontrando soluciones, en otros clubes hay enfrentamientos, diferencias y todavía no se han llegado a acuerdos. Uno de ellos es el Once Caldas. Al parecer, el presidente Tulio Mario Castrillón no ha dado su brazo a torcer y los jugadores tampoco, y ya se habla de presiones del directivo a los futbolistas.



Sin embargo, el reconocido periodista César Augusto Londoño ha tocado el tema del club manizaleño, del cual es confeso hincha y es el equipo de su tierra. Londoño se ha manifestado en los espacios en los que trabaja y ha negado dichas presiones en Once Caldas, seguramente basado en fuentes de la cúpula directiva y sin consultar con el plantel.



Es así que el capitán del Once, Andrés Felipe Correa, le salió al cruce al periodista en las redes sociales; el ‘Pecoso’ Correa le dijo a Londoño que “está mal informado con lo que está sucediendo” al interior del equipo, además de pedirle que “si no conoce lo que sucede, no nos haga quedar mal. La ignorancia es atrevida”.



@cesaralo creo q esta muy mal informado con lo q está sucediendo en @oncecaldas ante la crisis. Si ud no conoce lo q sucede no nos haga hacer quedar mal. La ignorancia es atrevida. — Andres Felipe Correa (@pipecorrea6) April 6, 2020

Luego, la Asociación Colombiana de Fútbolistas Profesionales (Acolfútpro), también intervino en las redes sociales en contra de César Augusto Londoño y dando informaciones sobre supuestas amenazas del presidente del Once Caldas a sus jugadores.