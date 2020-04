Se amplió la cuarentena: ¿en qué afecta al fútbol colombiano?

El Presidente de la República Iván Duque confirmó este lunes que la cuarentena obligatoria ya no irá hasta el 13 de abril, sino que terminará, hasta el momento, el 27 de este mismo mes.

Esta decisión se dio por la prevención del coronavirus en el país, que ya dejó más de 1.500 contagiados y 45 muertos. La determinación, como desde hace un mes, afecta al fútbol, pues incluso estaba la opción de volver a disputar los encuentros el 18 de abril



En los días anteriores, se había rumorado que el Fútbol Profesional Colombiano podría volver para el 18 de abril, pero con la cuarentena queda en el aire esta fecha y también se desconoce el día en que pueda volver a disputarse la Liga en el país.



Recordemos además que los clubes ya empiezan a tener más problemas económicos, así como la misma Dimayor, pues no están recibiendo ingresos por la para deportiva. Santa Fe sigue en ‘guerra’ por su presidente Eduardo Méndez y los jugadores del club, pues no se ha llegado a un acuerdo. Jaguares, anteriormente, había dado por terminado contratos, mientras que otros clubes como Cali, Medellín y Millonarios lograron reducir salarios para apoyar el impacto económico.



Por otro lado, el Gobierno también explicó en días anteriores que no iba ayudar al fútbol colombiano con dinero por ser una empresa privada. Sin embargo, tampoco hay una respuesta sobre el pedido que hizo la Dimayor a un posible préstamo. Cabe aclarar que la Federación Colombiana de Fútbol ya entregó cerca de 350 millones de pesos colombianos a los clubes.