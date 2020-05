¿Los propios clubes ofrecen partidos en TV abierta? Uribe lo reveló

La polémica reunión entre el senador Álvaro Uribe y varios dirigentes del fútbol colombiano dejó, además de notables ausencias, un par de mensajes claros sobre el regreso de la competencia en el país.

En entrevista con 'El Alargue' de Caracol Radio, el político reveló, entre otras cosas, que la idea de jugar en una sola sede o en pocas ciudades muy conectadas está sobre la mesa y que, lo más sorprendente, los propios presidentes de clubes se estarían planteando la opción de que haya partidos por televisión abierta.



"Un deporte que puede llegarle a los colombianos masivamente por televisión, que llena tanto el alma de las personas, ojalá se pueda cumplir un cronograma rápido. Me preocupa que uno oye de equipos que están en riesgo de desaparecer, hay que facilitarle ayudas. Ellos mismos ofrecieron llevar algunos partidos a la TV abierta", dijo.



El detalle no pasó inadvertido para decenas de personas que en redes sociales piden que los juegos se puedan ver de manera masiva y deja en el ambiente una posibilidad hasta ahora improbable: la difícil situación financiera podría llevar a que aquellos que crearon la idea de un espectáculo pago, terminen matando su idea.

Uribe además reveló que se analiza un tema que no se ha discutido formalmente en la Dimayor, pero que muchos tienen el radar: la posibilidad de revivir el torneo en una sola sede.



"Los dirigentes proponen algo muy importante, dicen que en las semanas que tienen que jugar sin público, pueden estar todos los equipos en una misma ciudad o en ciudades cercanas. Se puede volver al fútbol con todas las medidas, sin hacer recorridos largos. Hay un cronograma que sería el ideal, el protocolo de entrenamientos tiene que ser muy exigente", explicó.



Efectivamente, Cali y Manizales, en representación del Eje Cafetero, han liderado esa opción, haciendo oficial la aspiración de ser sede única, en caso de que los directivos lo aprueben.



Pero habría una barrera, revelada en su momento por el propio ministro de deporte, Ernesto Lucena, quien comentó que le propuso a Dimayor la idea pero se negó por contratos de televisión previamente firmados. Igual, el funcionario y el Gobierno parecen no tener prisa: "Ahorita lo importante son los entrenamientos, qué pasa... que inmediatamente la estabilidad laboral se va a dar porque los contratos van a tener que hacerse. Ese es el primer llamado que nos permitirá hacer el testeo para el fútbol colombiano, para después llegar a entrenamientos colectivos y al regreso del fútbol. Es difícil dar una fecha, pero he sido reiterativo de que podría volver en agosto", le respondió Lucena a Uribe en el polémico encuentro.