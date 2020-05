Llegó el día: Santa Fe, a terminar la operación 'arreglo de contratos'

¡Terminaron las vacaciones! Este viernes los jugadores de Independiente Santa Fe vuelven a sus actividades, tras un periodo de descanso, aprovechando la suspensión de la Liga Betplay I 2020.

El equipo debe ponerse hoy a órdenes del entrenador Harold Rivera, pero en realidad la gran cita es con el presidente Eduardo Méndez y el tema central es uno solo: los términos de los contratos.



Aquellos que no han tenido reuniones para concretar temas de acuerdos en rebajas salariales y futuras renovaciones lo harán a partir de hoy. Los temas logísticos y no otras situaciones obligaron a que algunos sigan en el limbo hasta el momento.



Según pudo conocer FUTBOLRED, un 70 por ciento por ciento del grupo ya llegó a acuerdos, que en general pasan por una rebaja salarial mientras no haya competencia, cantidad que se pagará de manera retroactiva en cuando la situación sanitaria se normalice. Aunque no se dieron detalles puntuales, se sabe que hombres como Andrés Pérez y Luis Manuel Seijas ya se acogieron a arreglos con el ánimo de dar una mano a la institución.



Sin embargo, otros jugadores como Fabián Sambueza todavía están pendientes de llegar a acuerdos. Su situación se empezó a discutir antes del inicio de las vacaciones pero aun no hay una fórmula que las dos partes acepten. Es una de las prioridades en la agenda del presidente Méndez.



Yohandry Orozco, Nicolás Hernández y Federico Anselmo no renovarán su vínculo con el club 'cardenal'.



Entre tanto, los jugadores esperan a la autorización de volver a la sede para iniciar trabajos específicos al mando del cuerpo técnico, pues aunque habían pedido un trato excepcional con este fin desde el 25 de mayo, el Gobierno nacional extendió la cuarentena hasta el 31 de mayo, sin darles prelación alguna. Para una fecha probable de regreso a la competencia, la situación es todavía muy incierta.