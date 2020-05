Plaga de lesiones en Bundesliga: ¿por qué preocupa tanto en Colombia?

Los temores han sido confirmados: en el regreso de la Bundesliga, el primero de los torneos de élite que retomó la competencia tras la suspensión por el coronavirus covid-19, hubo 14 lesionados.

Según los reportes del diario Marca de España, fueron 12 los 'caídos' en la primera división y 2 en la segunda, en e primer intento de volver a competir.



Los más afectados fueron Borussia Dortmund, con Thorgan Hazard y Reyna, y Hoffenheim con Rudy y Bebou. Pero también sufrieron problemas físicos Han (Augsburgo), Bender (Leverkusen), Schmitz (Colonia), Russ (Eintracht), Thuram (Gladbach), Skjelbred (Hertha), Gjasula (Paderborn) y Todibo (Schalke).



Los incapacitados se unen a los 18 adicionales que habían sufrido molestias durante el regreso a los entrenamientos.



Y es que ese es el temor de los especialistas en Colombia, ahora que se discute el reinicio de la Liga Betplay. El jefe médico de La Equidad, Christian Quiceno, volvió a poner el tema sobre la mesa, al compartir el preocupante balance médico:

Que pasará en Colombia 🇨🇴 cuando regresemos? Ojalá no sea ese mismo escenario 👨🏻‍⚕️⚽️ Fútbol en tiempos del Covid-19 🦠 según este artículo casi las mismas lesiones musculares? en solo una jornada que en lo que iba transcurrido de la liga 🇩🇪🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/OzyhUBPfus — Dr Christian Quiceno (@cristianmdsport) May 21, 2020

Y es que en declaraciones previas a FUTBOLRED, el especialista había advertido que la prisa por el regreso a la competencia iba a tener ese efecto indeseado de las lesiones.



"El mayor problema que nos vamos a enfrentar es a las lesiones musculares, de por si estas lesiones son la más frecuentes en el fútbol, con mayor incidencia en el grupo de los isquiotibiales; si antes se lesionaban, muscularmente hablando, estando entrenados se pueden imaginar ahora que estamos con todo este desentrenamiento tan prolongado y no tenemos las adaptaciones necesarias para disminuir el índice de estas lesión musculares”, explicó Quiceno en su momento.



“Todas las lesiones tienen factores de riesgos y son mutifactoriales pero en el caso específico de las lesiones musculares un parámetro fundamental es la fuerza y sobre todo la fuerza excéntrica, la cual no se pudo entrenar idealmente. Si sumamos que no se pudo realizar el entrenamiento de la velocidad que es fundamental para tener adaptaciones musculares… El Sprint es el mayor efecto protector para las lesiones musculares y no lo son los ejercicios de fuerza aislada que realizábamos en la casa”, añadió.



El tema es una preocupación latente mientras en Colombia se habla de retomar la Liga Betplay 2020, a la que le faltan 12 jornadas en la ronda todos contra todos.



En conversación con los presidentes de Dimayor y el senador Álvaro Uribe, el Ministro de Lucena insistió en que no ve un regreso posible antes de agosto. Sería un alivio para los clubes que les dieran mínimo las seis semanas que han pedido los especialistas para el reacondicionamiento físico ideal de los jugadores. Sería, como corresponde, pensar en la salud primero y en el negocio después.