Aldo Bobadilla: 'DIM está haciendo un gran esfuerzo con la plantilla'

Aunque no se sabe cuándo será el retorno del fútbol colombiano, Deportivo Independiente Medellín sigue tomando decisiones en cuanto a la continuidad de su plantel para lo que resta del año. Con la salida de Federico Laurito, el conjunto rojo de Antioquia sigue revisando caso por caso, el rendimiento de sus jugadores y negociando con quienes terminan sus contratos, tal es el caso de Hernán Pertuz, Juan Fernando Caicedo y Esteban Ruiz, quienes están próximos a terminar su vínculo con el equipo y en el cual Aldo Bobadilla como los dirigentes rojos evalúan si hacen un esfuerzo para que continúen o no en el poderoso.

“Sabemos la culminación de contratos de estos tres jugadores, en el caso de Hernán (Pertuz) comenzó a competir luego de un año de recuperación, le dimos la posibilidad y lo hizo de una muy buena manera. Sobre Juan Fernando Caicedo, no hizo goles con nosotros, pero su trabajo en la cancha lo cumplió y de Esteban Ruiz, no pudo tener chances de jugar, porque tanto Andrés Mosquera como Ferney Vásquez tuvieron buenas actuaciones, él vino de su competencia con la Selección Colombia y yo opté por estos dos arqueros por delante de él y tengo otros dos arqueros más”, resaltó Bobadilla en conferencia de prensa.

El DT paraguayo resaltó que “más allá de tener un gusto o no, todo pasa por un acuerdo entre el club y el jugador, la situación en todos los clubes no es la ideal y para mí es difícil insistir por un jugador si él no acepte en la parte económica. Todo es más difícil y después de esta pandemia, todos vamos a salir más flacos (económicamente), cada día se ve más difícil la situación”.



Sobre la llegada de nuevos jugadores al equipo, teniendo en cuenta la posibilidad que la Conmebol permitirá hacer cinco cambios en la lista de inscritos en la Copa Libertadores, Aldo precisó que “no puedo exigir tampoco que me traigan jugadores, pero la situación y la realidad es diferente. Si estuviéramos en competencia sería otra cosa, pero ahora lo que busco es tratar de tener la mayor cantidad de jugadores del equipo, en estos momentos es muy complicado pensar en cambiar plantillas, el año pasado cambiamos el 70% e hicimos una gran gestión, hay demasiado material humano y es lo que estamos hablando cada día, definir estrategias para mantener el equipo. Ahora tenemos un 75% de la nómina que es propiedad del equipo y eso es muy importante”.



Además, “pienso que los equipos en general, no van a contratar más jugadores, sin tener ingresos es muy difícil y lo mismo en tratar de mantener los que se les venza el contrato. Medellín está haciendo un gran esfuerzo para tener contenta a toda su plantilla y tenemos que pensar en la parte humana”.



Otra posición en la que el rojo ha sumado dificultades es la de lateral izquierdo, con Yulián Gómez lesionado, las opciones se acortan, aunque Bobadilla está tranquilo y siente que esa posición está bien cubierta. “Tenemos a Daniel Castro y también Juan Camilo Moreno, quien es un jugador de las inferiores que hemos visto desde hace mucho, venía con una lesión en su hombro, ya se recuperó y está con nosotros. Yulián (Gómez) se está recuperando muy bien, esperamos que vuelva mejor de lo que estuvo, sentimos mucho su lesión y tenemos alternativas para cubrir esa posición”.



Durante esta cuarentena, el DT junto a su cuerpo técnico no solo se ha dedicado a trabajar con el plantel profesional, sigue monitoreando a los jugadores que están cedidos a otros clubes y los juveniles. “Nosotros hicimos una lista entre los del plantel profesional, jugadores prestados y jóvenes con proyección y son más de 80 jugadores, tenemos mucho material humano y es algo que acompañamos mucho, en otras prácticas les dimos fogueo con el grupo principal y están



motivados porque tendrán más oportunidades para jugar. Es una muestra que queremos hacer, arropados por los jugadores grandes”, explicó.



Finalmente, abordó el caso de Juan Camilo Saíz, defensor colombiano quien está actualmente en Cerro Porteño y que cumple su préstamo con el equipo paraguayo en junio. “Conozco a Juan Camilo (Saíz), está en un equipo importante de Paraguay como es Cerro Porteño. Veremos qué decisión va a tomar, si quiere continuar o no. Es un jugador del club, tiene contrato dos años más con Medellín y si los directivos me dicen que regresa, lo tendremos en cuenta. Por algo ha estado en el fútbol internacional”, destacó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

Twitter: @juanchoserran8