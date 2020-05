Guimaraes puso la lupa al reinicio del fútbol en Costa Rica y Alemania

Se aproxima la mitad del año y con ella el vencimiento de contratos de los actores de fútbol, que a raíz del covid-19 es un tema bastante complejo por los estados financiero de los clubes.

Por los lados de América de Cali ese sí que ha sido un tema tormentoso. Hasta el momento sigue sin llegar a un acuerdo con varias de sus figuras, incluido el cuerpo técnico, a menos de un mes con algunos, y con otros con menos de 40, para resolver la situación.



No obstante, una de las prioridades es mantener el vínculo con el brasileño nacionalizado costarricense Alexandre Guimaraes, quien precisamente desde San José se mostró contento con el reinicio del fútbol en ese país, lo que podría ser el punto de partida en otras ligas, cumpliendo con los protocolos.



Allí se reanudó la competencia esta semana, entre martes y miércoles en la jornada 16, en la que Saprissa mantuvo su liderato con 36 puntos tras derrotar 1-0 al Herediano.



Aunque su continuidad en América de Cali sigue siendo de total manejo de su representante con los directivos escarlatas y prefirió no tocar el tema al estar todavía en esos diálogos –su contrato vence el 15 de junio–, Futbolred se comunicó con él para conocer su opinión de los regresos de la Liga ‘tica’ y el fin de semana en Alemania.



Sobre la primera detalló que “las dos fechas que se jugaron del fútbol de Costa Rica desde el punto de vista de aprobación de todos los protocolos que se habían estado preparando, la constatación de todo el seguimiento y la supervisión que ha hecho el Ministerio de Salud del país junto con el Ministro del Deporte para aprobar que el fútbol regresara, fueron muy bien hechas; varios equipos tuvieron que hacer un esfuerzo para cumplir con esos requisitos, y dentro de eso los partidos se desarrollaron sin ningún inconveniente; algunos equipos inclusive quisieron poner maniquíes en las graderías como para dar sensación a los jugadores de que había gente allí, y otros los explotaron de una forma comercial también interesante”.



‘Guima’ considera que es difícil esperar que el ritmo sea igual al que tenían los jugadores hace dos meses: “Desde el punto de vista del juego como tal para mí es evidente que conforme pasen los tiempos en cada país más lo van a lo van a sentir los jugadores. Acá en estas dos fechas en Costa Rica el ritmo fue casi de pretemporada, lo cual es normal también porque los jugadores tenían que volver a reconocer espacios, a saber un poco qué fue lo que hicieron y si con lo que hicieron físicamente les alcanzaba; los más vivos, porque son generalmente los que controlan el ritmo de juego, sobre todo en estos lugares de América, etc, controlaron los partidos y pudieron ser los que decían cuándo aceleraban, cuándo desaceleraban, pero después de eso no hubo ningún temor a los enfrentamientos, a la lucha por el balón. Fue desde ese punto de vista, a mi modo de ver, muy bien llevado todo acá en Costa Rica”.



De igual forma, hizo un paralelo de la forma física que observó en los futbolistas de cada Liga: “Eso toma uno también como referencia lo que pasó el fin de semana en Europa con Alemania, fueron dos ritmos muy diferentes, habría que ver acá en Costa Rica después de la primera fecha que jugaron los equipos, debido a que los partidos se van a jugar seguidos, casi que domingo-miércoles-domingo, o martes-sábado, qué sé yo. Miraremos si los equipos resisten esa avalancha de partidos, porque lo que vimos en Alemania fue que los ritmos fueron muy superiores, obviamente, y que después de los compromisos ya vimos la cantidad de jugadores con problemas musculares y lesionados que hubo. Lo más importante es que en los dos lugares, posterior a los juegos no ha habido, que yo sepa, ningún caso de contagio, y eso es muy halagüeño para lo que pueda venir en adelante”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces