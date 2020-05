'Si me llama Gallardo, me voy nadando': Segovia sueña con River Plate

El líder de la defensa y además capitán del América de Cali, Juan Pablo Segovia, reveló su desde por jugar en el club del cual es hincha. El argentino con pasado en la segunda división de su país, manifestó que no lo dudaría en fichar por River Plate si en algún momento llega una oferta.

"Ahora no se puede tomar el avión, pero si me llama Gallardo nadando voy... Obviamente me gustaría, a quién no le gustaría jugar en River. Y más si sos hincha", finalizó el jugador de 31 años en una charla con el canal de Youtube ‘Mate y Gambeta’.

Segovia, surgido en Lanús, enfrentó a River Plate en dos ocasiones jugando con Atlante en el campeonato de la segunda división de Argentina. Por Ahora, el argentino sigue a la espera de la vuelta al fútbol en Colombia, el argentino se ha convertido en pieza clave del equipo dirigido por Alexandre Guimaraes.