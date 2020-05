Ministro de Deporte enviará a Dimayor sus dudas sobre posible reinicio

El Gobierno nacional sigue dando pasos hacia lo que esperan los equipos del fútbol colombiano: el regreso de la competencia, a puerta cerrada, tras la suspensión por el coronavirus covid-19.

El Ministro de Deporte, anunció que ya estudió el protocolo presentado hace un par de semanas por Dimayor y que ahora dará un siguiente paso: "Esta tarde entregaré preguntas a la Dimayor sobre el protocolo que he analizado y de aquí al 11 de mayo tendremos también las inquietudes del Ministerio de Salud sobre la aplicabilidad a puerta cerrada, por ahora", dijo, en un foro organizado por Acord.



El funcionario explicó que, en todo caso, no hay prisa: "No se puede tener afán por llenar intereses particulares, el afán debe ser por proteger a los futbolistas y al entorno en un regreso", pues la orden del presidente Iván Duque es preservar la seguridad y la salud de los actores por encima de todo.



Según Lucena, existe una preocupación por el fútbol porque es la industria más grande del deporte nacional, pero es necesario mirar el probema en perspectiva: "El mensaje es de cariño y fraternidad para el fútbol pero sabiendo que no es el único deporte que nos interesa".



Se espera que Dimayor acate las recomendaciones y que, en su debido momento, responda también a las inquietudes del Ministerio de Salud, que se tomará una semana más para solicitar la información que considere necesaria. La fecha de reinicio, por ahora, sigue siendo incierta.