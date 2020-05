El utilero de Selección que no pudo debutar por lesionar al ‘Pecoso’ 

El final de los años 90 representó grandes satisfacciones para el Deportivo Cali. Fue campeón en dos ocasiones (1996 y 1998) y logró el subtítulo de la Copa Libertadores (98).

Una y otra vez se ha ponderado la calidad de las divisiones menores del club verdiblanco, que en ese lapso se convirtió en uno de los grandes protagonistas del Campeonato Nacional de Primera C.



Corría 1995. El plantel profesional era dirigido por Fernando ‘Pecoso’ Castro y el de Primera C por José Eugenio ‘Cheché Hernández, quien contaba con juveniles como Julián Barragán, Luis Carlos Oliveros, Nevis Pacheco (hermano de Víctor Danilo), Alex Viveros, Marlon Herrera, Edwin Ocampo, Máyer Candelo, Carlos ‘Telembí’ Castillo, Iván ‘Mitsubishi’ Restrepo, entre otros. Un equipazo.



Allí despuntaba Manuel Dolores Díaz, mejor conocido como ‘Macoca’, apelativo que le puso el desaparecido delantero tumaqueño Max Torres, haciendo alusión a un animal pequeño y muy rápido que habita en el puerto nariñense.



Díaz nació el 27 febrero de 1976 en Bahía Solano (Chocó). Hugo Paredes, un turista caleño que lo vio jugar allá y lo convenció de que se viniera a la capital del Valle en 1992, justamente al Deportivo Cali. Era rápido, potente y hacía muy buenas diagonales, brillando siempre en la parte ofensiva.



“Jugué con Max Torres, que fue goleador con bastantes asistencias mías, yo jugaba adelante, pero el que me acompañaba anotaba muchas veces porque lo apoyaba con mi velocidad y potencia. El suplente mío era Carlos ´Telembí’ Castillo”, recuerda con alegría.



‘Macoca’ estuvo en Cali hasta mediados de 1997, cuando tenía 21 años. Había sido ascendido al equipo profesional y estaba a la espera de debutar, cuando Fernando ‘Pecoso’ Castro lo decidiera.



En una ocasión, como lo hacía en sus años mozos, Castro dirigía un entrenamiento de fútbol y en una de tantas jugadas quedó un balón dividido. Manuel dice que le entró duro, pero sin mala intención, con tan mala suerte que el técnico manizaleño tuvo una fractura de tobillo y fue operado. “A él le gustaba entrar fuerte y salió muy golpeado. Se enojó tanto que me envió a trabajar con la segunda categoría, lo que yo no acepté, por lo que solicité mis documentos”, dice Díaz.



De allí pasó en 1998 a Rionegro y Medellín puso sus ojos en él. Todo iba bien con los contactos hasta que ‘Pecoso’ asumió las riendas del ‘Poderoso’ y no aceptó la transferencia.



‘Macoca’ era delantero, aunque en este tiempo parecía casi una obligación que quienes ocuparan esa posición debían ser altos. Apenas medía 1.64 metros, pero marcaba goles y era un gran asistidor. Tal vez eso explica que haya terminado como carrilero.



También estuvo en una exitosa Selección Valle que comandaba en el medio Giovanni Hernández, bajo la orientación de Reinaldo Rueda, y era titular por encima de Víctor ‘Curo’ Cortés. Alcanzó a militar en el Cóndor de Bogotá, en Alianza de Panamá en 2000 y en Atlético Balboa, de El Salvador.



Faryd Mondragón, cuando estaba en el Galatasaray, lo recomendó para un equipo de Israel, pero el inicio de la guerra en ese país acabó con su sueño. En ese momento decidió decir adiós definitivamente al fútbol, a sus 28 años.



Como utilero lleva 12 años. Comenzó precisamente en 2009 con ‘Cheché’ Hernández en el Cali y salió en 2018, cuando llegó Gerardo Pelusso. Otro anécdota que tiene es que se reconcilió con ‘Pecoso’, fue campeón como su utilero en 2015, y hoy en día son grandes amigos.



“La frustración mía fue no haber podido jugar con el Cali, el equipo de mis amores y en el que me inicié. Además, futbolísticamente tenía muy buenas condiciones. Esto era lo mío, si hoy en día soy utilero es porque no me veía por fuera del fútbol. En un amistoso un socio le dijo a don Humberto que por qué no me tenían en cuenta en la profesional. Lo que más quise en la vida es que el Cali me diera 15 minutos, y si no respondía, que me sacaran de la institución. Pero, repito, el Cali no me sacó, yo fui yo quien pidió mis papeles”.



Manuel es el actual utilero de la Selección Colombia Sub 17, con el técnico Héctor Cárdenas, cargo que alterna en el Cortuluá, al lado de Jaime de la Pava.



“Le pido al Todopoderoso que siempre esté en el deporte, amo el fútbol. Disfruto tenerles todo listo a los jugadores, para que cuando salgan a la cancha no les falte nada”, agrega.



Sin dudar, afirma que entre los jugadores más amables que ha atendido están Helibelton Palacios y Andrés Felipe Roa. De los técnicos -a pesar del incidente que marcó su vida-, señala que ‘Pecoso’ Castro es un amor, una excelente persona, muy claro en todo; quisiera que todos los entrenadores de Colombia tuvieran su pensamiento. Lo que pasa es que en la cancha es un loco y no quiere dar nada por perdido”. De igual forma, tiene un gran afecto por Héctor Cárdenas, a quien ve con proyección para ser en un futuro el orientador de la Selección de mayores.



