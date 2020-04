Lapidarias declaraciones del ministro de salud sobre el fútbol en 2020

Aunque hay muchas dudas sobre cómo avanzará la pandemia del coronavirus, el fútbol es uno de los ámbitos que más tiene en el aire su reanudación.

En diálogo con la Semana, al ministro de Salud, Fernando Ruiz, le preguntaron por el futuro de este deporte y señaló que no es nada alentador el panorama por ser un espectáculo público tan masivo.

“Me la pone muy difícil porque es echarme a todos los hinchas encima", expresó y luego complementó con un ejemplo internacional. “Si Italia, que es uno de los países cuna del fútbol tomó la decisión de decir que no habrá fútbol hasta nueva orden, nosotros pensamos exactamente lo mismo. No es que no habrá fútbol, es que el solo hecho de las aglomeraciones y la cercanía que genera fútbol es absolutamente complejo para la contención de la pandemia. El contacto físico que hay en el fútbol es un tema muy complejo", dijo.

Posteriormente, el ministro sentenció unas palabras que parecen ser muy lapidarias para lo que será este 2020 en el fútbol colombiano.

“Creo que tristemente este año va a pasar a la historia en muchos países del mundo como el año del no fútbol, como tantas cosas que nos cambiaron. Yo creo que nosotros vamos a pasar el Covid_19, dentro de un año o cuando sea que estemos saliendo de esto, y vamos a mirar al mundo diferente”, dijo.

A pesar de ello, en la Dimayor aún continúan con la esperanza de que el fútbol se pueda reanudar pronto, aunque hay otros que no son muy positivos frente a este panorama.