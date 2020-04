El 'Pulpo' Viera está hospitalizado una vez más: ya le hicieron prueba

Alexis Viera compartió este lunes que tuvo que regresar a hospitalización por una infracción que aún no han podido encontrar.

En sus redes sociales, el arquero uruguayo compartió un mensaje relatando su situación, aunque recalcó una actitud positiva ante este inésperado suceso.

“Una vez más me toca estar internado por una posible infección que todavía no han podido encontrar de donde es", dijo el guardameta.

Poco se sabe sobre el estado de salud de Viera, quien ha tenido grandes avances en su movilidad desde que fue baleado hace casi cinco años en Cali.

Posteriormente, en diálogo con el Super Combo de RCN Cali, el propio uruguayo señaló que “me hicieron la prueba del covid 19 y salió nagativa. Tantos golpes que me ha dado la vida me ha fortalecido física y mentalmente. Mientras allá vida voy a lucharla para vencer todo".

Además añadió que acudió al hospital porque “hace días tenía una fiebre que me tiró a la cama. Me dolía todo el cuerpo y me quitó todas las fuerzas. Todo parece indicar que es una infección urinaria. Lo primero que sospecharon es que era dengue y se descartó. Luego me hicieron una placa en el pecho y también salió bien".

Por ahora, Viera deberá estar entre 4 o 5 días en el hospital, aunque no está establecido que salga en esos días.