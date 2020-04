Más críticas contra los directivos que piden el regreso del fútbol

Los directivos del fútbol colombiano han utilizado todos los medios posibles para plantear el regreso de este deportes, pero hasta el momento no ha tenido ninguna respuesta positiva por parte del gobierno nacional.

Uno de los políticos que se ha manifestado en contra de esta iniciativa es Rafael Pardo, uno de los hinchas más reconocidos de Independiente Santa Fe.

El exSenador, exMinistro, exCandidato presidencial y otros cargos públicos manifestó en redes sociales sus diferencias con la iniciativa de reanudar la Liga.

“El retorno del fútbol colombiano no dice nada. Que suspendan el campeonato y nada pasa. No es referente del fútbol mundial. No da ni frió ni calor. Bien hace el gobierno ignorando los reclamos de los empresarios de la televisión que posan de empresarios de fútbol", dijo.

Pardo siempre ha manifestado por el fútbol, pero en esta oportunidad no apoya la iniciativa y ha recibido el apoyo de varios de sus seguidores en redes sociales.