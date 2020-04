Hombres de talla internacional llenan de elogios a Rafael Carrascal

Rafael Carrascal fue uno de los hombres clave en la obtención de la estrella 14 del América de Cali en el 2019. El volante era uno de los que manejaba el equipo desde su zona y terminó siendo fundamental en la estructura de Alexandre Guimaraes.

Pues el jugador ha recibido muchos elogios en este tiempo y aunque a sus 27 aún no ha salido del fútbol colombiano, uno de los hombres que supo brillar en el exterior lo elogió.

Se trata de Fabián Vargas, quien, en una entrevista con TNT Sports, de Argentina, resaltó a Carrascal y dijo que él lo recomendaría para que llegara a Boca Juniors, cuna de buenos volantes centrales colombianos.

“Si me piden una recomendación a mí me encanta Rafael Carrascal. Es un buen volante, guerrero y de buen pie que juega en el América de Cali, es ideal para el paladar que tiene el hincha de Boca", expresó el ahora panelista de programas deportivos.

Pero no solo él destaca las habilidades del volante sucreño, pues en una charla entre Adrián Ramos y Hugo Rodallega, dos jugadores con buen reconocimiento internacional, hubo elogios para Carrscal.

Hugo Rodallega: “Ese señor juega mucho fútbol. Maneja el medio de ustedes”.



Adrián Ramos: “Es una máquina, juega mucho, mucho”.



Hugo Rodallega: “Me hace trasnochar cuando ustedes juegan. A mí no me haces trasnochar ni vos, ni Rangel, ni Duván Vergara. Me hace trasnochar él, Rafael Carrascal”.



Adrián Ramos: “Juega mucho”.



Hugo Rodallega: “Juega impresionante. Con tranquilidad. Si hay que meter, mete. Si hay que jugar, juega. Si hay que alegar, alega”.



Adrián Ramos: “Rafa es muy completo, mucho”.

Así, Carrascal se ha convertido en uno de los jugadores reconocidos en el fútbol colombiano por sus buenos pases y su liderazgo, dejando atrás esa mala situación en la que se vio envuelto hace casi u año, cuando dejó Deportes Tolima y llegó al América.