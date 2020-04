¿Melissa Martínez se va de Colombia? Así responde Matías Mier

Matías Mier llegó en 2017 a Colombia y su vida cambió por completo. En el país se volvió un jugador importante, pero su relación con Melissa Martínez ha sido bastante resaltada.

El jugador uruguayo, que está actualmente en La Equidad, habló El Deportivo y allí expresó lo que piensa de su futuro porque con 29 años aún no piensa en su retiro.

“Yo no me voy a ir de Colombia, no me voy a ir de Barranquilla, quiero vivir en Barranquilla y eso no quiere decir que vaya a jugar en Junior. Lo digo porque mi esposa es costeña y amo Barranquilla. La gente de allá es alegre, extraordinaria", dijo Mier.

Así, Matías Mier reafirma que quiere continuar en Colombia el mayor tiempo posible y resalta el agradecimiento que tiene por Junior.

“Junior me ha dado tanto que la gente no tiene idea. Me ha dado estabilidad emocional, una mujer extraordinaria. Agradezco mucho a la gente que hizo lo posible para que yo llegara: el profe Julio, la dirigencia y todos porque la pasé muy bien", explicó.

Melissa Martínez y Matías Mier viven actualmente un idilio de amor y juntos pasan la cuarentena en Bogotá mientras que pueden volver a sus respectivas actividades laborales.