MinDeporte no se apresura con el fútbol y evalúa cómo competir en 2020

Este lunes se presentará el protocolo de la Dimayor para el regreso del fútbol a puerta cerrada, un plan de contingencia con el que los clubes esperan volver a competir para reactivarse económicamente.

La crisis del fútbol, que es común a otros deportes, ha ido creciendo por cuenta de la pandemia del coronavirus covid-19 y, aunque no se habla todavía de fechas concretas, muchas ligas se plantean un posible regreso en el próximo mes de mayo.



Sin embargo, en Colombia el Ministro de Deporte, Ernesto Lucena, advierte que está a la espera de recibir el protocolo y que no hay prisa, pues las decisiones se tomarán con base en la salud de todos los colombianos: "Quieren plantear jugar en dos ciudades, por grupos, pero no quiero apresurarme a dar una declaración. Esperemos que lo entreguen y lo veremos con calma. No tenemos afán de protagonismo, el fútbol es el deporte que nos fascina, pero eso como lo han dicho las autoridades del fútbol mundial pasa a un segundo plano. Imagínese arrancar el torneo y se contaminan uno o dos jugadores, ¿qué hacemos?, al otro día nos toca suspender el torne", dijo en entrevista con el diario El Tiempo.



"En Argentina ya dicen que está demorada la reanudación de la liga. Vamos a seguir orientándonos por los patrones médicos, vamos a ser cuidadosos, predomina la salud. Tenemos que trabajar con Dimayor para salvar al fútbol, pero antes todo está la salud y esto está en manos de los científicos, y no nos vamos a afanar para tomar alguna decisión", añadió.



Es más, según el funcionario, no se descarta que no se pueda volver a competir en el año 2020 por culpa de la pandemia: "Es una decisión que se va ajustando al día a día y a la evolución del virus. Al menos en temas públicos eso será imposible, no creo que se haga este año. Se podría activar con televisión cerrada ciertos tipos de eventos. Estamos tratando con cada Federación. Nos toca ser muy creativos, plantear un calendario a cielo abierto, pero a puertas cerradas, sin público, para que, por lo menos, a través de la televisión, las redes, con la TV pública, ver de qué manera por lo menos se pueda reactivar la competencia después de agosto, pero es muy prematuro decirlo. Si seguimos en esta tendencia es difícil decirlo", explicó.



Lucena también habló de la polémica frase del presidente de Dimayor, Jorge Enrique Vélez, cuando el Gobierno sugirió la posibilidad de transmitir por señal abierta al menos un partido de cada jornada de la LIga Betplay: “¿A dónde les mando la factura?", preguntó. Después la propia Dimayor solicitó ayudas públicas para rescatar al fútbol.



"Son declaraciones que no se compadecen con la realidad con un deporte que tiene que ser colaborativo. Entiendo que hay intereses como una empresa privada, pero una respuesta así al Gobierno, al Presidente y al Ministro no fue acertada, no fue bien pensada. Mire las vueltas que da la vida. El Gobierno es el que puede salvar al fútbol colombiano. Hemos trabajado de la mano con la Dimayor y la Federación. Hoy, hemos dicho que el fútbol no es la prioridad", concluyó.