Los cinco obstáculos de Dimayor para reactivar el fútbol sin público

Que el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes, como bien dijo Valdano, sí que ha quedado en evidencia en esa pandemia del coronavirus covid-19.



Pero también habría que decir que depende de a quién se le pregunta. Para los gobiernos del mundo, en medio de esta emergencia, lo más sencillo fue la suspensión de los torneos de fútbol como mecanismo para evitar el contagio. Para la UEFA, en cambio, era impensable no jugar el Liverpool-Atlético o el Valencia-Atalanta, a costa de la expansión del virus en esas aglomeraciones. ¿Irresponsabilidad o supervivencia? Esa es la gran cuestión.



El fútbol, como todo espectáculo, apela a que la función debe continuar sí o sí. Algunos aguantan mejor la falta de ingresos pero muchos dependen de que ruede la pelota para subsistir. Por eso, aunque muchos no lo entiendan, están apostando todo lo que tienen para volver a la cancha, cueste lo que cueste. Pero el oponente, esta vez, es nada menos que el presidente de la República.



En las últimas claras el pulso quedó claro: el Gobierno no ve en el corto plazo la reactivación del fútbol y además no lo considera prioritario, no como para extenderle los auxilios que sí disfrutan otros gremios. Pero Dimayor no se resigna y en un informe de más de 100 páginas, preparó un protocolo muy detallado para garantizar la salud de los futbolistas en partidos a puerta cerrada.



El pulso es difícil porque ambos tienen argumentos sólidos. Pero es al fútbol al que le toca persuadir al Estado. Y los obstáculos son muchos y algunos tienen el tamaño del Maracaná…



1. La cuarentena no termina el 27



La frase de este jueves es del presidente Iván Duque. Y no admite tergiversación: “No hay condiciones para reabrir el torneo”.



Por si hace falta más claridad: “No vamos a regresar a los estadios en un tiempo largo”, le dijo a Radio Magdalena. “Tenemos que prepararnos sicológicamente para eso, porque no es que el 27 de abril (final de la cuarentena), volvamos a los estadios, a los parques, a las fiestas, no”.



Horas después, el propio Ministro de Salud completa su argumento: “la estrategia será mantener el aislamiento preventivo obligatorio para grupos específicos y mantener el 'cuarentenamiento' preventivo obligatorio para toda la población”. Toda la población. Eso, por más doloroso que suene, incluye al fútbol. Aunque el plan de Dimayor es un regreso a puerta cerrada, con rigurosos seguimientos a los deportistas si las medidas estatales son para evitar el las reuniones de personas, ¿cómo puede ser que se haga una excepción con un evento que congrega al menos a 50 personas ciudadanos en un estadio?



2. Un deporte de contacto



La gran preocupación del presidente Iván Duque es que se trata de una disciplina en la que el contacto no solo es inevitable, es necesario: "En el caso del fútbol es un deporte de mucho contacto, mucha sudoración y mucha emisión de saliva. No hay una distancia de 2 metros”. En resumen todos los riesgos que obligaron a decretar un confinamiento para detener el avance de la pandemia.



El fútbol entiende el punto y, como sabe que no puede evitar el contacto, apuesta, en un completo protocolo de más de 100 páginas, a garantizar que todos los agentes involucrados, estén complemente sanos. ¿Cómo? Garantiza seguimientos personalizados a los jugadores, cuida sus rutas de desplazamiento, examina sus condiciones de salubridad en la ruta de la casa al estadio, pasando por vuelos, buses, todo. Asegura la cadena. ¿Será suficiente para evitar el contagio? Esa es la duda del Estado.



3. ¿Cerrar las puertas también al virus?



“Como decía algún creativo, tendrían que llevar a todos los equipos, encerrarlos en una villa, todo el cuerpo médico, auxiliares, árbitros... que nadie tenga que salir para evitar el virus… Y tener la certeza de que ninguno tiene coronavirus”. La frase es del presidente Duque y evidencia una desconfianza total en los planes más elaborados que han llegado a sus oídos para reactivar el fútbol en Colombia.



Duda el jefe del estado –y muchos expertos coinciden- que la solución sea jugar partidos a puerta cerrada, pues aunque los protocolos de salubridad que plantea Dimayor logren un control efectivo de cientos de jugadores, ellos a sus vez tienen familias y allegados y un potencial de contagio de alrededor de 40 personas, según los expertos.



Un pestañeo de uno solo y al traste con las 100 páginas de precauciones y con más de un mes de esfuerzo de millones de colombianos que están obligados a respetar el aislamiento. Eso por no mencionar que no estamos hablando de un gremio de monjes de retiro, precisamente… Alguien puede tratar de hacerle un esguince a las exigentes normas que propone Dimayor y ese solo riesgo es, esa expectativa, para el presidente de un país puede ser demasiado.



Y es aquí donde toma fuerza el rumor aquel de jugar partidos en una sede única, con concentraciones rigurosas en un mismo hotel y encuentros en un solo estadio. Se reduce de manera dramática el riesgo de contagio. No es casualidad que lo esté considerando la Premier League en Wembley, con jornadas de 4 partidos diarios. No es que les suene a todos los presidentes de clubes, pero podría ser la única opción válida.

4. Pruebas de covid-19: No ha podido el Estado, ¿podrá Dimayor?



Una de las quejas que más se ha escuchado en el país desde el inicio de la emergencia sanitaria es la dificultad para hacer pruebas d covid-19 de manera masiva y conocer sus resultados en tiempo real, para tener una lectura lo más ajustada posible sobre el ritmo del contagio y su letalidad. A pesar de todos los esfuerzos, sigue siendo un lunar.



¿Y si el Gobierno no lo ha podido solucionar, cómo lo hará Dimayor? La duda la expresó el propio presidente Duque, cuando señaló que es uno de los inconvenientes que ya presentaron las ligas que quisieron volver sin público: “Muchos países quisieron volver a puerta cerrada y se dieron cuenta que los jugadores estaban exigiendo medidas de seguridad, eso implicaría que para cada partido los jugadores tuvieran que someterse a pruebas de Covid-19 y esas pruebas difícilmente las van a poder hacer el mismo día del partido. Eso es un complejidad logística", dijo.



En el protocolo de Dimayor se asegura que hay acuerdos con laboratorios que garantizan que todos los actores en la cancha están sanos. ¿Quiénes son? ¿En cuánto tiempo podrán saber los resultados? Si existen esos laboratorios, ¿por qué no prestan ese servicio al país y sí al fútbol?



5. La única puerta abierta



La esperanza de Dimayor, en este panorama que no es complejo, es que el presidente Duque, lleno de dudas sobre la reactivación del fútbol, ha dicho al menos dos veces que escuchará las alternativas antes de cerrar la puerta de manera definitiva.



“Nosotros con el Ministerio del Deporte somos conscientes de que como país tenemos en el deporte un bastión muy relevante de los que somos como sociedad y queremos ser parte de la solución en estos momentos de dificultad”, dijo este jueves. Y un día antes había dicho: “ Jugar a puerta cerrada solo se puede considerar con los mejores protocolos de seguridad y asegurarles a los jugadores que en la cancha no estarán expuestos a la enfermedad”.



Es ahí donde reside la ilusión de Dimayor, que espera, el próximo lunes, convencer a Duque y a los Ministerios de Salud y Deporte que es seguro regresar a la competencia a puerta cerrada. De paso, los propios clubes, tan inconformes en los últimos días, sabrán que la directiva se está esforzando.



El peligro es uno solo, en palabras de Duque: “No vamos a ver el retorno a los estadios en un tiempo que no es corto y tenemos que prepararnos para eso”. En ese, que es el peor de los casos, el cálculo político podría ser que, si no se autoriza el reinicio, algo de los auxilios estatales le tiene que tocar al fútbol, que ya hizo mucho ofreciendo alternativas. Pero esa es otra discusión. Hoy el plan A es volver a jugar sí o sí. El show, por una razón de superviviencia, debe continuar.