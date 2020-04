'La cuarentena no terminará el 27 de abril': Ministro de Salud

La duda de muchos ciudadanos sobre quá pasará en Colombia después del 27 de abril ha quedado despejada, tras las últimas declaraciones del Ministro de Salud, Fernando Ruiz.

El funcionario fue enfático: “El objetivo no es la terminación de la cuarentena el 27 de abril, esa no es la estrategia, la estrategia será mantener el aislamiento preventivo obligatorio para grupos específicos y mantener el 'cuarentenamiento' preventivo obligatorio para toda la población”, indicó.



El Ministro explicó que habrá modificaciones, pero no salidas masivas de personas a las calles: “la opción es una apertura global muy sistemática, gradual y controlada, de algunos sectores de la economía, pero con la claridad de que cualquier eventualidad o riesgo que se genere, volverá a haber un cierre, tal como está previsto en los modelos del Instituto Nacional de Salud”.



“Hay que tener mecanismos para que no se nos generen situaciones de hambre o de riesgo por el desempleo y la pobreza, pero la salud es lo más primordial y lo que buscamos es mantener el aislamiento preventivo obligatorio y una experiencia de apertura que pudiera darse en la medida en que logremos terminar las opciones de preparación”, insistió.