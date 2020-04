No se ilusionen: presidente Duque cierra la puerta a regreso de fútbol

Aquellos que se ilusionaron, pueden pasar a recoger su tristeza pues el presidente Iván Duque le dio una respuesta clara al fútbol: no volverá en el corto plazo.

"No hay condiciones para reabrir el el torneo", dijo este jueves en una declaración a Radio Magdalena de Santa Marta.



"En el caso del fútbol es un deporte de mucho contacto, mucha sudoración y mucha emisión de saliva. No hay una distancia de 2 metros. Tendría que encerrar a todos en una villa y que todo el cuerpo médico, auxiliares, árbitros... que nadie tenga que salir para evitar el virus", añadió.



"No vamos a ver el retorno a los estadios en tiempo coto. Ese torneo no la vamos a recuperar en el corto plazo", explicó.



Así, de un portazo, acabó con la iniciativa de los clubes, que debatían desde este miércoles el posible regreso, con informes médicos que garantizarían unas condiciones seguras para todos.



Y no es solo el fútbol, pues Duque amplió la decisión a los eventos masivos: "Vamos a tener que mantener el aislamiento frente a las actividades sociales", anunció.