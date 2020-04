Más voces piden prudencia en regreso del fútbol: experto de MinDeporte

El regreso del fútbol a nivel mundial sigue en suspenso a raíz del covid-19. Hace pocos días el médico de América de Cali, Germán Alberto Ochoa, señaló, a título personal, que no es coherente ni prudente reanudar en este momento los campeonatos en nuestro país.





FUTBOLRED quiso conocer el punto de vista de otro galeno, Jaime Albarracín, quien oficia como médico del Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano al frente de atletas de alto rendimiento, pero con pasado futbolero en el Deportivo Cali.



De la posibilidad del regreso del balompié colombiano, el doctor Albarracín considera que “hay que ser prudentes en la toma de esas decisiones, primero hay que pensar en la salud de los deportistas, la familia y la comunidad en general, a nivel mundial ya se han tomado medidas con respecto a eso, se han cancelado todos los eventos grandes, importantes, empezando por ciclismo, los Juegos Olímpicos, la Media Maratón de Bogotá, que era en junio la pasaron para el 2021 y cada una de las federaciones han tomado decisiones. Se espera que para octubre o noviembre se puedan hacer algunos eventos, si es que es que los hacen. Pensando en la salud de los deportistas, sus familias y el público en general, es mejor ser prudentes”.



Consultado sobre si en el Ministerio le piden una opinión al respecto, dijo que “hay que tener prudencia en este momento y no apresurarse a tomar ese tipo de medidas, a nivel mundial se está abriendo la posibilidad de ir autorizando actividades más en la parte económica que social y deportiva, para evitar una caída en los aspectos económicos de cada país, pero en la parte deportiva a haber un poco más de condiciones”.



Sin embargo, deja una ventaba abierta sobre la posibilidad de que se retome el fútbol en Colombia en el segundo semestre: “Tanto como en todo el año no, hay que ser prudentes para ver cómo evoluciona la situación actual y el comportamiento de la pandemia en nuestro país, que parece estarse controlando en la medida en que estamos ahora; pero como por otra parte no se han hecho el suficiente número de pruebas en la población no asintomática, que son portadores también; entonces hay que esperar, tener prudencia y esperar un tiempo a ver cómo se comporta todo”.



Agrega que es necesario ser cautos, puesto que a veces falta claridad en las cifras que se entregan y todavía no se conoce el alcance de la pandemia: “Hay incluso pacientes que han fallecido y no se tienen resultados, por lo que no se puede confirmar que haya sido directamente por esta patología del coronavirus, hay que esperar un poquito, no apresurarse en ese sentido”.



También se refirió a las propuestas que existen de jugar a puerta cerrada o con sede única, señalando que “uno entiende también la parte económica, pero no estar en contra del fútbol ni mucho menos. Todas las modalidades deportivas tienen patrocinio, tienen compromisos económicos, por ejemplo, con los Juegos Olímpicos se esperó viendo la posibilidad de hacerlos, pero definitivamente la situación mundial llevó a tomar la decisión de que los aplazaran para el año entrante, y aún están en duda si los pueden hacer o no, porque a unos Juegos Olímpicos va gente de todos lados, no sabemos cómo va culminar el comportamiento de todos los países, porque mientras en uno pueda estar bajando, en otros apenas esté apareciendo. Es muy complicado en este momento tomar una decisión de apertura ya”.



¿Por qué algunas personas dicen que en Colombia la curva se está aplanando? “Hay muchas cosas que desconocemos porque es una enfermedad que aunque es de la familia de otros coronavirus tiene enfermedades virales también, es completamente nueva, es muy agresiva y muchas cosas desconocemos, hay que ser muy cuidadosos con eso porque cualquier decisión que se tome apresurada puede traer consecuencias muy graves para todo el mundo”.



En cuanto a la prioridad de salvaguardar la vida por encima de cualquier decisión, respondió que “si no hay vida no hay nada, en estos momentos es pensar en la salud de cada uno, de la familia, de la comunidad y después pensar en lo que viene, ya vendrán tiempos para recuperar todo, esto tampoco va a ser eterno, pero si no tomamos las medidas que se requieren en este momento se va a demorar mucho más”.



Aclaró que no es serio hablar de un eventual periodo para la reanudación de las competencias: “En cuanto a tiempos es difícil decirlo, porque eso lo va dando la medida en que ocurran las cosas y se vean comportamientos en la parte estadística cómo va a ser y que empiece a disminuir la infección a nivel poblacional; de pronto la aparición de tratamientos o la misma vacuna, aunque es un poquito demorado, si en la medida en que se conozca el comportamiento del viral pueden aparecer tratamientos alternativos que pueden acortar mucho el periodo de incubación o el periodo infección, entonces es eso lo que va a dar la pauta. Por ahora es difícil hablar uno de tiempos para reactivar todo”.



Volviendo al desespero de los directivos por reactivar el ingreso de recursos y a la ansiedad de algunos jugadores por volver a la cancha, les invitó a escuchar las recomendaciones de los profesionales en el tema: “Para eso hay gente especializada en la parte inmunológica, de infectología, en estadística, en salud, que hacen los estudios pertinentes para darle información a la población en general. También mucha información que crea pánico, falsas expectativas de tratamiento, pero hasta que no sea algo científicamente sustentado no podemos decir que esa es la solución”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces