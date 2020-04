No jugar a puerta cerrada y cancelar Liga 2020: duro consejo de médico

Cuando en el país se da la discusión sobre el regreso del fútbol, el Gobierno expresa preocupaciones y Dimayor asegura que tiene forma de hacerlo a través de un protocolo muy estricto, aparece un concepto científico que desaconseja todos los esfuerzos.

El doctor Germán Alberto Ochoa, responsable médico del América de Cali, advirtió que el regreso del fútbol es mucho más complejo que solo cerrar las puertas de los estadios.



Su consejo de fondo es directamente no jugar ningún partido oficial en Colombia durante este 2020 porque no están dadas las garantías necesarias. A pesar de hacer parte del fútbol, el especialista está más en la línea del Gobierno, que no aconseja reactivar actividades deportivas. Eso sí, el especialista aclara que es su visión como experto pero no compromete al club escarlata.



“Es un tema complejo. Yo tengo mis reservas de que esto funcione porque la parte logística es supremamente complicada. Existe un alto riesgo de tener positivos de coronavirus en esa población. No solamente es un equipo de fútbol, es toda una parafernalia alrededor de eso. No se trata solamente de tener los estadios cerrados, sino que todo lo que se mueve alrededor del fútbol es supremamente complejo. Los desplazamientos, los hoteles, el transporte, en fin, son una cantidad de variables y yo la verdad no lo veo prudente, ni sensato por lo menos por ahora”, dijo, en entrevista con el Supercombo del Deporte de Radio Red Cali.



Y el argumento es esencialmente científico: “El problema es que cuando usted hace una prueba, lo que está tratando de registrar ese si tiene o no anticuerpos contra el Covid-19. Y la lectura de ello puede demorar entre horas, a tres o cuatro días. Pero usted no sabe si tuvo en contacto con alguien contaminado previo a la toma de la muestra, o inmediatamente después. O sea, es un registro que no tiene ninguna validez desde el punto de vista epidemiológico. Lo único que va a registrar es si tiene o no anticuerpos contra el coronavirus, pero eso no descarta que esté contaminado. Hay muchos falsos negativos, eso quiere decir que usted puede estar contaminado y la muestra puede salir negativa”, aseguró.



El médico Ochoa añadió luego en otra declaración que no entiende "la precipitud" en reanudar la competencia y puso en evidencia un riesgo adicional: "Las ARL no creo que acepten bajo ningún punto de vista que se reanude el torneo, y ellos son los responsables directos de la salud de los vinculados a la actividad. Segundo, las EPS tampoco asumirán la responsabilidad en infecciones de los deportistas y habría un océano gigante para la atención de los pacientes". Para él es "impruduente, poco sensato y poco inteligente" la insistencia en jugar, aun a puerta cerrada, como se está proyectando por parte de los clubes y de Dimayor.