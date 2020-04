Turno para Bucaramanga: la radical decisión que provocó reclamo legal

La difícil situación económica que vive el fútbol colombiano sigue provocando decisiones muy radicales de parte de los clubes, que alegan falta de recursos para cumplir con sus obligaciones.

El turno esta vez es para Atlético Bucaramanga, equipo que habría tomado una decisión radical, la cual ya tiene en contra reclamos ante el Ministerio de Trabajo.



Según la versión, la totalidad de la plantilla y el cuerpo técnico, liderado por Guillermo Sanguinetti, recibieron en las últimas horas la notificación de que sus contratos fueron suspendidos, tras la imposibilidad de llegar a acuerdos para una rebaja salarial.



Acolfutpro le confirmó a FUTBOLRED que la decisión está tomada y que, ante la ilegalidad que, dicen, encierra esta decisión, ya enviaron una querella al Ministerio de Trabajo para denunciar la situación que enfrentan los trabajadores del club.



El Bucaramanga no respondió a la consulta, pero el presidente Óscar Upegui negó este jueves que la decisión ya se hubiera tomado: "No se ha arreglado la parte económica con los jugadores. Obviamente la parte económica del Bucaramanga es igual de complicada a la de todos por la situación que estamos viviendo", dijo en el Vbar de Caracol Radio.



La información que tiene la asociación es que inicialmente el equipo presionó a los jugadores y al entrenador para que aceptaran una licencia no remunerada, pero ante el fracaso de esa iniciativa propuso una rebaja salarial según la cual pagaría solo el 25 por ciento de los salarios. Ante la negativa de los afectados se habría tomado la decisión de suspender contratos, lo que ha sido expresamente prohibido por las autoridades a pesar de que se leguen razones de supervivencia económica en la crisis.



Se espera la respuesta a la querella entablada por Acolfutbpro y un pronunciamiento oficial del equipo sobre la situación.



El Atlético Bucaramanga no es el único que intenta aliviar sus gastos por la vía de la rebaja salarial. Ya Once Caldas había tomado una decisión que por fortuna se revirtió y se llegó a un acuerdo con los jugadores, mismo camino que en su momento recorrió Independiente Santa Fe.