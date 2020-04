Dura crítica, Santa Fe: 'no tratan bien a los que se rompen el cu...'

Sergio Otálvaro pasó por Santa Fe y logró salir campeón en seis oportunidades con el cuadro cardenal, incluyendo dos torneos internacionales: Copa Suramericana y Suruga Bank.



El actual futbolista está en Olimpia y también ha marcado historia allá, pues es querido por la afición y está en un buen nivel futbolístico, siendo campeón en cuatro oportunidades. Ahora, el referente que pasó por el equipo rojo dejó una crítica a la dirigencia por la manera en la que han salido los ídolos, principalmente Ómar Pérez.

“Si tengo la posibilidad de volver a Colombia iría a Santa Fe, si es que me abren las puertas, pero como están las cosas… yo veo que están sacando los ídolos de una manera increíble. Aprovecho para decirlo, la verdad es que no han tratado bien a los que le han dado la gloria al equipo, los que se han roto el culo, los que han sudado la camiseta. Actualmente se ve mucho de besar escudo y los llaman ídolos, pero eso no es así", dijo el lateral de Olimpia en 'Golombianos'.



Finalmente, Otálvaro también dejó en evidencia su amor por el cuadro capitalino, pues el futbolista brilló en Santa Fe: “yo adoro a Santa Fe. Puedo decir que soy de las únicas personas que pude cambiar de equipo, al principio fui muy seguidor de los equipos antioqueños, pero Santa Fe para mí es todo. Me ayudó a crecer como persona, como futbolista. Le debo todo a Santa Fe. Fue un crecimiento y una riqueza muy grande para mi carrera y la vida".