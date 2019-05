En Nacional, todos rompen el silencio: habló Carolina Ardila

Poco se sabe de Carolina Ardila y el nombre que significa en Atlético Nacional. Si bien es hija de Antonio José Ardila, dueño del equipo verdolaga, ella se ha dedicado por la representación de jugadores, aunque se dice que también tiene voz en la junta directiva. Carolina habló en el programa 'El Vbar de Caracol Radio', donde aclaró temas como el supuesto sindicato que hay dentro del equipo, su trabajo de representación de jugadores y la relación con Alexis Henríquez y Juan Carlos Osorio, este último entre los candidatos para asumir la dirección técnica del conjunto antioqueño.



"Primero que todo no hay ningún sindicato, de eso no tengo ni idea. Yo tengo una excelente relación con Alexis Henríquez, es un gran jugador y muy inteligente. Lo admiro mucho. Nadie ha mencionado ese tema y creo que es algo más de los medios, que lo que sucede en el club”, resaltó Ardila.



Sobre una posible sociedad con Jorge Mendes, Carolina aclaró que si bien se ha reunido con él y hablan de vez en cuando “No tengo sociedad con él, se trata de abrir puertas del fútbol colombiano".

En cuanto a la representación de jugadores, Carolina señaló que tanto Jorman Campuzano como Ómar Duarte no son representados suyos. "Jorman me encantó cuando lo vi, negocié su traída y lo recomendé a la junta directiva. Lo trajeron porque era casi a cero costo para el club. Con Ómar, fue un jugador que entrevisté, tuvo una gran temporada en el Huila, pero no se le dieron las cosas en Nacional. Ojalá tenga su revancha".



Además, "en Nacional hay un equipo completo que es el de transferencias, lo lidera Esteban Escobar. Ellos hacen los filtros y modelos para jugadores que deben llegar a Nacional. Cualquier jugador que me llegue a mí, yo lo mando a ese equipo. En este mundo de hombres, debo estar muy preparada. A mí me dicen que tengo una opinión, pero yo hablo con números y con argumentos. Actualmente, tengo entre 8 y 10 jugadores en Nacional, que 3 están en el primer equipo".



Sobre Juan Carlos Osorio, "me parece un técnico espectacular, lo que hizo en Nacional es muy valioso y por eso lo respeto mucho. Lo conozco muy bien. Pero eso es decisión de los directivos", remarcó.

En su función como representante de jugadores y ser parte del club, por sus lazos familiares, Carolina descartó que haya conflictos de intereses. "Yo no tomo ninguna decisión ni tengo ninguna injerencia sobre muchas decisiones. Lo que trato es pasarles conexiones, abrirles las puertas, tengo muy buenos contactos en Europa. Me siento tranquila de cómo trabajo a los jugadores. Yo no me presento en ninguna negociación, eso lo hacen los mismos jugadores. Lo que quiero es asesorarlos bien".



Además de Osorio, Luis Fernando Suárez es otro de los técnicos que ha elogiado su trabajo. “Es muy capaz, probablemente cuando asuma una Selección le va a ir muy bien”. Sobre un técnico para Nacional, "necesita alguien que genere muchísimo respeto, que encaje en los valores del club, hay unas políticas y unos valores palpables. Nosotros apoyamos al club más grande de Colombia y tenemos jugadores de mucha experiencia", destacó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín