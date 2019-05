Todos siguen vivos en el B: antecedentes de grupos apretados

Tolima y Junior tienen seis puntos, y le siguen Cali y Nacional con cuatro. En el Grupo B todos están vivos, una situación poco común en esta fase de los cuadrangulares. En la historia de los torneos cortos, con este tipo de definición, esta situación solo se había dado dos veces y curiosamente también en el Grupo B: en la Liga I-2004, todos empataban con seis puntos y en la Liga I-2009, todos quedaron con cinco puntos luego de las primeras cuatro jornadas.

Son los únicos casos en los que la definición fue muy apretada y aquí les presentamos cómo estaban los grupos en la cuarta jornada y cómo quedaron tras la sexta fecha.

Liga I-2004



No hubo empates en las cuatro primeras jornadas del Grupo B. Todos tuvieron dos victorias y dos derrotas y en la cuarta jornada estaban igualados con seis puntos, pero el líder era el DIM por diferencia de gol (+5), seguido del Chicó, que estaba en cero en este ítem, mientras que el Cali y el Once Caldas tenían diferencia negativa (-2 y -3).



Liga I-2004 - Grupo B – fecha 4

1. Medellín 6 pts.

2. B. Chicó 6

3. Cali 6

4. O. Caldas 6



El grupo se definió a favor del DIM que obtuvo una victoria contra Once Caldas como visitante y un empate en casa con el Cali. Así quedó el grupo.



Liga I-2004 - Grupo B – fecha 6

1. Medellín 10 pts.

2. O. Caldas 9

3. Cali 9

4. B. Chicó 7

Liga I-2009



Los cuatro equipos tuvieron los mismos resultados en las cuatro primeras fechas: dos empates y una victoria y con eso igualaban con cinco puntos. El Junior tenía una ventaja por la diferencia de gol, pues había anotado seis y solo había encajado cuatro (+2). Cali y Envigado estaban en cero y Cúcuta tenía -2.



Liga I-2009 - Grupo B – fecha 4

1. Junior 5 pts.

2. Cali 5

3. Envigado 5

4. Cúcuta 5



El Junior cerró el cuadrangular con una victoria como local contra Envigado y un empate de visitante contra el Cali y aunque quedó empatado con nueve puntos con el cuadro azucarero, avanzó gracias al hoy abolido ‘punto invisible’.



Liga I-2009 - Grupo B – fecha 6

1. Junior 9 pts.

2. Cali 9

3. Cúcuta 9

4. Envigado 9