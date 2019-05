Aldo Leao le hizo frente a las críticas: 'No soy sindicalista'

Atlético Nacional se prepara intensamente para afrontar el remate de la Liga I-2019 y la Copa Suramericana, compromiso de este miércoles contra Fluminense de Brasil, en el que deberá, como mínimo, marcar 3 goles y no recibir ninguno para clasificar a los octavos de final.

Frente a la salida de Paulo Autuori del equipo y el bajo rendimiento que ha tenido en algunos partidos de este semestre, Aldo Leao Ramírez ha sido blanco de las críticas. Desde diferentes sectores lo han acusado de ser uno de los que integran el ‘sindicato’ que terminó con la renuncia del técnico brasileño.



“Quiero aprovechar y hacer énfasis en las críticas, soy un ser humano, pude haber tenido partidos buenos, regulares y malos. Pero quiero referirme al tema del sindicalismo, yo no me considero una persona que se maneja así. Duré 10 años en México con una carrera y una regularidad en el fútbol. Es lamentable que estén criticando a jugadores como Alexis (Henríquez), Daniel (Bocanegra), Cristian (Vargas) y yo. Que porque queríamos sacar al ‘profe’ (Paulo Autuori), yo no soy quien decide qué técnico se va. Nunca he trabajado en equipos con Juan Carlos Osorio y no sé si continúe en Atlético Nacional”, resaltó.

Sobre los comentarios que hacen algunos hinchas, Ramírez precisó que “he quedado aterrado que hay jugadores con títulos en el equipo y que lo critiquen y sean señalados, todo por quedar un morbo por hacerle daño al club. Es normal que pase en estas instituciones que viven cambios, lo están viviendo equipos como Real Madrid. Tenemos familiares, hijos y es triste ser señalado. Hace unos meses le marqué dos goles al Once Caldas en una final de Copa, Nacional es el equipo más grande de Colombia con base a los títulos, al trabajo para conseguirlos, a la hinchada que ha sido importante”.



Finalmente, confía en el trabajo de su equipo y que lo darán todo para terminar con decoro el semestre. “En el fútbol hay todas las posibilidades, nos daban por muertos y ahora estamos peleando, ojalá podamos estar en la final de la Liga y podamos de revertir el resultado. No es por buscar respuestas facilistas, nos han pasado muchas cosas, que no quieren decir qué pasa por algunos jugadores. Soy un líder positivo, nos duele y perdemos el prestigio. Yo no soy sindicalista, que no me señalen. Hay personas que me conocen desde mis inicios y saben qué clase de persona soy. A Nacional le debo mucho. El día que no esté más en el equipo seré un hincha más y si tengo que comprar un abono, lo haré y estaré en estadio con mi familia que también es hincha. Quiero aclarar esto, porque llevo más de 20 años de carrera y no se va a manchar por esta clase de suposiciones”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín