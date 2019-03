Bejarano no irá a Bucaramanga por una distensión muscular

Está prácticamente confirmado que el arquero Carlos Bejarano se perderá el partido del próximo sábado (5:00 p.m.) entre América y Bucaramanga en la 'Ciudad de los Parques', debido a una distensión muscular que obligó a su salida a los 67 minutos del juego que los escarlatas le ganaron 1-0 a Jaguares el domingo.

Sin embargo, el médico Germán Alberto Ochos no ha entregado oficialmente a incapacidad final porque está a la espera de una resonancia magnética, de allí que su puesto lo tomará el antioqueño Arled Cadavid, titular en la Copa Colombia.



Bejarano había sido inicialista en los pasados once compromisos de la Liga Águila I-2019, convirtiéndose en figura en varios de ellos, recibiendo el respaldo del técnico Fernando Castro aún en momentos en que su nivel no era el mejor.



Mientras se tiene esa baja en el pórtico, los rojos también recuperan a Yesus Cabrera que estaba sancionad y al goleador Fernando Aristeguieta, quien estaba con la Selección Venezuela.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces