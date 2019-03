Lo bueno, malo, feo y más de la undécima fecha de la Liga l – 2019

Entre sábado y lunes se jugaron los diez partidos de la undécima fecha de la Liga I-2019, en la que los aficionados disfrutaron de muchas emociones y una buena cantidad de goles (24). Pese a que hubo algunos detalles lamentables, las anotaciones y el buen fútbol dejaron varias historias que contar en esta nueva jornada de fútbol colombiano.



Como es habitual, en FUTBOLRED le contamos lo que dejó este fin de semana del fútbol colombiano.



Lo bueno:

Nacional volvió a ganar en la Liga, tras 6 fechas en las que sumó 5 puntos, producto de 5 empates y una derrota frente a Unión Magdalena. El equipo verde remontó un durísimo partido frente a Cúcuta con goles de Palacios, Barcos y Rovira.

Pasto volvió a ganar, consiguió su tercer triunfo en línea y pese a que tardó en arrancar, el equipo de Alexis García reaccionó a tiempo, sumó nueve puntos importantes y se metió en la conversación para acercarse al grupo de los 8.

Junior ganó y retomó la confianza luego de un par de semanas complicadas y de haber dejado en el camino puntos importantes. El tiburón ahora debe retomar la senda del triunfo en Copa Libertadores, torneo en el que jugó dos partidos y ambos los perdió.

América sigue con su buena racha: tras derrotar a Cali en el clásico, el equipo dirigido por el ‘Pecoso’ Castro venció a Jaguares y junto a Junior lidera la tabla de posiciones. Con 23 puntos, el equipo caleño está cerca de asegurar su paso a la fase final de la Liga.

Lo malo:

Millonarios perdió, no gana hace tres partidos y tras haber liderado la Liga durante algunas fechas, no volvió a sumar de a tres. Los dirigidos por Pinto no jugaron bien y pese a que Pasto no encontraba el camino, un error tras un cobro de tiro de esquina, le permitió a los nariñenses quedarse con el triunfo.

Santa Fe sigue siendo el único equipo sin victorias en la Liga. Los dirigidos por Gerardo Bedoya no han subido el nivel, siguen cometiendo errores tanto en casa como de visitantes y revivieron a un Once Caldas que estaba complicado. El equipo cardenal es ocupa el último lugar en la tabla de posiciones.

Unión Magdalena volvió a perder, sigue sin encontrar el rumbo en la primera posición de la primera división del fútbol colombiano y está complicado en la tabla del descenso. El equipo samario debe mejorar si quiere mantenerse en la máxima categoría del fútbol local.

Deportivo Cali no gana hace cuatro partidos y aunque se encuentra dentro del grupo de los ocho, es el equipo con más partidos disputados de la Liga, pues adelantó un par de encuentros. El equipo de Pusineri sólo ha sumado un punto de sus últimos cuatro compromisos.

Lo feo:

El desencuentro de Paulo Autuori y Sebastián Méndez que se dio luego del partido en el que el Atlético Nacional venció a Cúcuta Deportivo. Según el D.T. brasilero, hubo falta de humildad por parte del argentino, quien en su rueda de prensa aseguró que no fue un gesto intencional.

Aficionados de Cúcuta atacaron el bus en el que Atlético Nacional se dirigía hacia el estadio General Santander, la situación, que afortunadamente no dejó víctimas, fue una muestra más de la violencia en el fútbol, algo que no se ha logrado erradicar de este bonito espectáculo. ¡Así no, señores!

La lesión de Omar Albornoz que lo alejará de las canchas, por lo menos, por 30 días, afecta directamente al Tolima. El extremo izquierdo se fracturó el peroné en el partido entre Deportes Tolima y Unión Magdalena y se perderá importantes partidos de Copa Libertadores.

Lo estadístico:

Junior y América de Cali, con once partidos disputados y 23 puntos, son los líderes de la Liga l - 2019, en la que el equipo que más partidos ha jugado es Deportivo Cali, que adelantó dos juegos y ya completó 13 encuentros.



Así está la tabla de posiciones de la Liga



Marco Pérez, con 66 goles, está a 7 anotaciones de igualar al máximo goleador de la historia de Deportes Tolima, John Jairo Charria, quien consiguió 73 anotaciones. El delantero sigue sumando partido a partido y podría alcanzar la cifra histórica durante la presente Liga.



#FiguraDimayor La perseverancia y entrega de Marco Pérez en el terreno de juego, lo convirtieron en el más destacado de la victoria VINOTINTO y ORO. pic.twitter.com/lmIKouUj3l — Club Deportes Tolima S.A⭐️⭐️ (@cdtolima) 24 de marzo de 2019

Santa Fe, de 30 puntos posibles, ha sumado solo 6. Un rendimiento bastante malo y, que en la previa del clásico, lo pone en una posición bastante complicada para enfrentar a Millonarios, otro equipo que llega necesitado.

Fecha 11/2019: Derrotas de los 3 Equipos de BOGOTÁ

Última vez Fecha 12 de 2017 Apertura

Abril 7 Millonarios 0 Nacional 1

Abril 9 Pasto 3 Santa Fe 1

Abril 9 Cortuluá 2 Equidad 1@pacheandrade @Quiqueson @fabianrozo @josasc @ArevaloJuanP @guilloarango @negrachavarro — carlos forero (@carlosforero11) 26 de marzo de 2019

El gol de la jornada:

Luis Sánchez marcó uno de los mejores goles del año y le dio el triunfo a su equipo, que es uno de los líderes de la Liga. El mediapunta de 18 años sorprendió con un tanto en el que fue dejando rivales en el camino y definió con un toque lleno de calidad.