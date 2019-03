Camilo Vargas, verdugo de Millonarios en tiempos de adición

El de Camilo Vargas a Millonarios no es el primer gol que convierte un arquero del Deportivo Cali en la época reciente. Hace 22 años, el vallecaucano Miguel Calero le anotó desde mitad de cancha a Pedro Pablo Rodríguez, guardameta del Pereira, el 30 de marzo de 1995 en el Pascual Guerrero.



Dos años después, el 3 de marzo de 1997, luego de un tiro libre marcó de media volea contra el Medellín en el mismo escenario de la ‘Sultana del Valle’.



El del domingo tampoco es el primero que le anota Vargas a Millonarios. El 23 de noviembre de 2011, también en las postrimerías del clásico bogotano 265, salió del arco para marcar el tanto del triunfo 1-0 de Santa Fe sobre el conjunto albiazul.



Vargas cabeceó a la base del palo izquierdo de Wuilker Fariñez luego que Deiber Caicedo levantara el balón desde la izquierda, para sentenciar el empate al minuto 48 del complemento.



Sobre su gesta, que salvó un punto en tiempo de adición, señaló: “Gloria a Dios, si bien queríamos la victoria siempre va a ser importante sumar, es una lástima que no hubiéramos sumado los tres puntos, pero rescato la entrega del equipo, los muchachos no bajaron los brazos y encontramos un empate que por ahí no estaba tan claro”.



Acerca de la determinación de ir al tiro de equina en la última jugada, dijo que “igual quedaba muy poco tiempo ya, había que tomar la decisión como fuimos todos, gloria a Dios que me quedó allí y la pude meter”.



En cuanto al tanto que le anotó a Millonarios hace siete años y medio en El Campín, declaró: “Es un bonito recuerdo, pero esto es una nueva victoria, lo más importante es que tenemos que seguir en la lucha, es un equipo joven pero con muchos deseos de salir adelante Encontramos un rival que se paró muy bien, que nos sostuvo la pelota en la mitad de campo y se nos hizo difícil maniobrar”, acotó Vargas.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces